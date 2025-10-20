Украина является самым перспективным рынком для инвестиций в ОПК — Шмыгаль Сегодня 09:12

Украина становится мировым центром производства современных решений безопасности и превращается в один из самых перспективных рынков для инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.

Такое мнение высказал министр обороны Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба Министерства обороны.

Он также напомнил о планах создания совместных производств с партнерами на территории Украины и за ее пределами.

«Во исполнение задачи Президента мы создаем новые механизмы для развития отечественных предприятий. За три года наши возможности оборонного производства выросли в 35 раз», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что украинская оборонная экосистема насчитывает уже около 900 предприятий (около 100 государственных и 800 частных) и около 1 000 команд инженеров и разработчиков, ежедневно работающих над инновациями. А возможности украинского ОПК в 2025 году оцениваются в 35 млрд дол.

Министр заявил, что в текущем году развитие оборонной промышленности вышло на новый уровень: запускаются совместные производства в Украине и за ее пределами, привлекаются инвестиции для системного масштабирования мощностей. Уже 25 зарубежных компаний, включая мировые гиганты в сфере ОПК, находятся на разных этапах локализации производства в Украине, добавил он.

По словам Шмыгаля, такие проекты охватывают широкий спектр оборонных потребностей — от традиционной артиллерии до передовых беспилотных систем с использованием искусственного интеллекта.

Более 40% оружия на фронте сегодня — украинского производства. Украинский опыт боевых действий и проверенные на поле боя технологии вызывают интерес у партнеров по всему миру. Это свидетельство эффективности подхода Украины к развитию собственного индустриального потенциала, уточнил Шмыгаль.

Мы готовы делиться опытом, запуская масштабные промышленные проекты с партнерами. Этим мы укрепляем возможности украинской армии и закладываем фундамент технологического преимущества для Украины и союзников", — отметил министр.

