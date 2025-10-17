0 800 307 555
Какие проблемы выделяет международный бизнес в Украине

23
У Украины большой потенциал для иностранного бизнеса, но путь инвесторов сюда часто оказывается непростым. Международные компании в ходе проходившего 16 октября Киевского международного экономического форума отметили ряд проблем, тормозящих развитие международного бизнеса в Украине.
Генеральный директор «Филипп Моррис Украина» Максим Барабаш рассказал о глобальной, европейской проблеме. По его словам, Европа страдает из-за чрезмерной регуляции, а Украина выбирает для себя именно европейский вектор развития.
«Появилась даже поговорка „The US innovates, China replicates, and the EU regulates“ (с англ. США — новатор, Китай — имитатор, а ЕС — регулятор). На самом деле, мы видим, что попытки европейских регуляторов все взять под свой контроль негативно влияют на конкуренцию и инновацию. В то же время, если последовать примеру Италии, где есть очень плодотворное сотрудничество бизнеса и государства на всех уровнях — это дает эффект экономического мультипликатора и инвестиции для страны», — говорит Барабаш.
Он отметил, что в Украине тоже наблюдается проблема чрезмерной регуляции, которая мешает бизнесу и инвестициям.
В то же время генеральный директор Glovo Марина Павлюк не согласилась с коллегой. По ее словам, напротив, в Украине этой регуляции нет, что создает операционные риски и несет неопределенность для бизнеса.
«На четвертом году войны любой бизнес в Украине перестал воспринимать это как вызов — это просто наша обыденность, к которой мы адаптируемся», — отметила Павлюк.
Соучредитель и генеральный директор Agroplus 2006 Томас Бруннер назвал главные проблемы, с которыми сейчас сталкивается бизнес и отрасль в частности. Прежде всего предприниматель выделил проблему дефицита кадров. Также, по его словам, хотелось бы видеть именно стратегию развития отрасли ОПК.
«Вы говорите о регуляции, а я бы это назвал стандартом. И это важно, потому что Украина на каком-то этапе тоже должна защищать свои рынки от Евросоюза. Поэтому нужно учиться, но для этого нужно видение и стратегия», — подытожил Бруннер.

Советы для иностранных инвесторов

На Форуме эксперты также озвучили несколько советов для еще колеблющихся международных инвесторов, стоит ли вкладываться в бизнес в Украине.
«Я бы сказал — инвестируйте в украинские культурные проекты. Это не требует больших средств, вы лучше познакомитесь и получите очень много знаний», — советует Бруннер.
«Мы всегда повторяем один месседж своим международным коллегам и инвесторам: несмотря на вызовы войны, если вы хотите зайти в Украину — это нужно делать сейчас. Потому что, когда война закончится, это будет дороже и все уже будут здесь», — отметила представительница Glovo Павлюк.
Ее мнение поддержал директор «Филипп Моррис Украина».
«Мы показываем своим примером и говорим, что ждать не нужно. Если упустите возможность сейчас, то позже будет труднее и дороже. Поэтому инвестировать нужно сейчас — это имеет смысл и экономически для каждой компании, и репутационно», — советует Барабаш.
Светлана Вышковская
