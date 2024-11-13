Украина выполнила все условия перед пересмотром EFF — Finance.ua

Украина выполнила все условия перед пересмотром EFF Вчера 16:03 — Казна и Политика

Украина выполнила все условия перед пересмотром EFF

Украина перед шестым пересмотром программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом выполнила все структурные маяки к концу октября и все количественные критерии эффективности к концу сентября.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Владислав Рашкован на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

«То есть все, что нужно от украинской власти, Украина сделает. Все, что нужно от МВФ, МВФ сделает», — сказал он.

По словам Рашкована, МВФ смотрит положительно на Украину.

Он напомнил, что программа EFF стоит в центре международной финансовой поддержки Украины на общую сумму более $150 млрд, и с начала полномасштабной войны объем этой поддержки уже превысил $100 млрд.

Комментируя возможность сокращения поддержки со стороны США, он отметил, что последние визиты представителей ЕС в Киев, встречи лидеров Франции и Великобритании, заявления других европейских лидеров свидетельствуют о том, что они готовы потенциально заместить американские ресурсы.

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«Но я думаю, что и американское правительство будет готово, потому что если европейцы будут просто закупать оружие, которое будет нам нужно, кто будет отказываться от этого?» — добавил Рашкован.

Как сообщалось, миссия МВФ с 11 ноября начала визит в Киев для шестого пересмотра программы EFF, по итогам которого Украина может получить 7-й транш $1,1 млрд, и планирует работать в столице до 18 ноября, после чего диалог, как ожидается, будет продолжаться в дистанционном формате.

Украина 23 октября по итогам 5-го пересмотра открытой в марте 2023 года программы EFF получила 6-й ее транш в $1,1 млрд, что увеличило сумму выплат до $8,7 млрд при общем объеме программы в $15,6 млрд.

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