Украина выделила 20 миллиардов для гарантии финансовой безопасности судов «зернового коридора» — Finance.ua
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Украина выделила 20 миллиардов для гарантии финансовой безопасности судов «зернового коридора»

Казна и Политика
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Украина выделила 20 миллиардов для гарантии финансовой безопасности судов «зернового коридора»
Украина выделила 20 миллиардов для гарантии финансовой безопасности судов «зернового коридора»
Украина выделила 20 млрд грн для гарантии финансовой безопасности судов, перевозящих украинскую агропродукцию в рамках «зернового соглашения».
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.
«Было принято решение выделить 20 млрд грн страховых гарантийных средств. Если даже россия не будет гарантировать безопасность и будет против „коридора“, суда смогут заходить (в украинские морпорты. — Ред.). Есть судовладельцы, которые готовы заходить и так, а Украина этим страховым фондом в 20 млрд грн будет гарантировать им финансовую безопасность», — сказал он.
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Соломчук отметил, что лидеры разных стран ведут переговоры о продлении «зернового соглашения» после 18 июля 2023 года.
«Думаю, что решение будет принято за день-два до даты завершения действия соглашения. Надеемся, что решение будет положительным, учитывая, что столько стран мира включилось в этот процесс», — добавил нардеп.
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Напомним, Украина, Организация Объединенных Наций и Турция 18 марта 2023 договорились о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море». Действие соглашения было продлено на 120 дней, однако россияне заявляли, что соглашение будет действовать до 18 мая 2023 года.
Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 17 мая сообщил, что соглашение будет действовать до 18 июля 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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