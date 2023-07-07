Украина выделила 20 миллиардов для гарантии финансовой безопасности судов «зернового коридора» — Finance.ua

Украина выделила 20 миллиардов для гарантии финансовой безопасности судов «зернового коридора» Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Украина выделила 20 миллиардов для гарантии финансовой безопасности судов «зернового коридора»

Украина выделила 20 млрд грн для гарантии финансовой безопасности судов, перевозящих украинскую агропродукцию в рамках «зернового соглашения».

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

«Было принято решение выделить 20 млрд грн страховых гарантийных средств. Если даже россия не будет гарантировать безопасность и будет против „коридора“, суда смогут заходить (в украинские морпорты. — Ред.). Есть судовладельцы, которые готовы заходить и так, а Украина этим страховым фондом в 20 млрд грн будет гарантировать им финансовую безопасность», — сказал он.

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Соломчук отметил, что лидеры разных стран ведут переговоры о продлении «зернового соглашения» после 18 июля 2023 года.

«Думаю, что решение будет принято за день-два до даты завершения действия соглашения. Надеемся, что решение будет положительным, учитывая, что столько стран мира включилось в этот процесс», — добавил нардеп.

Напомним, Украина, Организация Объединенных Наций и Турция 18 марта 2023 договорились о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море». Действие соглашения было продлено на 120 дней, однако россияне заявляли, что соглашение будет действовать до 18 мая 2023 года.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 17 мая сообщил, что соглашение будет действовать до 18 июля 2023 года.

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Укрінформ По материалам:

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