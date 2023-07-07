Bloomberg: Зерновое соглашение почти прекратило свое существование — Finance.ua

Bloomberg: Зерновое соглашение почти прекратило свое существование
Черноморские порты Украины почти опустели, поскольку объединенный центр, которому поручено их утверждать, буксует. Те некоторые суда с оставшимся украинским зерном проходят инспекцию с трудом.
Как пишет Bloomberg, российские чиновники продолжают выступать против продления соглашения, а Киев обвиняет москву в попытке саботировать его.
С момента заключения соглашения на мировые рынки было поставлено около 33 млн тонн зерновых культур, что помогло снизить цены на продовольствие и поддержать сектор.
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Пакт заключен до 17 июля, и сейчас стороны работают над его продлением. ЕС, США и ООН выступают за, россия против.
Защитники утверждают, что прекращение соглашения может привести к росту расходов украинских фермеров, а некоторые регионы Украины сократят производство в 2024 году. В начале июня пропускалось менее двух судов в день, что значительно ниже экспортных возможностей.
Пытаясь спасти соглашение, чиновники ЕС и ООН рассматривают возможность предоставления уступок попавшему под санкции россельхозбанку. Но даже в этом случае российское министерство отвергло компромисс, заявив, что он неосуществим.
Прекращение поставок приведет к тому, что больше урожая будет направлено на украинские речные порты на Дунае, а также на железнодорожный и автомобильный транзит через границу с ЕС.
Но возникает проблема: стоимость увеличивается, когда зерно перевозится на большие расстояния по железной дороге. Kernel Holding SA, главный экспортер подсолнечного масла в стране, заявил, что готов продолжать поставки, если военные и министерство инфраструктуры одобрят это.
В прошлом месяце правительство Украины создало страховой фонд в размере 547 млн долларов для компенсации компаниям, чьи суда следуют в черноморские порты страны, если соглашение прекратится. Но в Турции уверены, что будущие украинские поставки выглядят маловероятными, если соглашение прекратит свое действие.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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