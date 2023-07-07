Bloomberg: Зерновое соглашение почти прекратило свое существование — Finance.ua

Bloomberg: Зерновое соглашение почти прекратило свое существование Сегодня 15:15 — Аграрный рынок

Bloomberg: Зерновое соглашение почти прекратило свое существование

Черноморские порты Украины почти опустели, поскольку объединенный центр, которому поручено их утверждать, буксует. Те некоторые суда с оставшимся украинским зерном проходят инспекцию с трудом.

Как пишет Bloomberg, российские чиновники продолжают выступать против продления соглашения, а Киев обвиняет москву в попытке саботировать его.

С момента заключения соглашения на мировые рынки было поставлено около 33 млн тонн зерновых культур, что помогло снизить цены на продовольствие и поддержать сектор.

Пакт заключен до 17 июля, и сейчас стороны работают над его продлением. ЕС, США и ООН выступают за, россия против.

Защитники утверждают, что прекращение соглашения может привести к росту расходов украинских фермеров, а некоторые регионы Украины сократят производство в 2024 году. В начале июня пропускалось менее двух судов в день, что значительно ниже экспортных возможностей.

Пытаясь спасти соглашение, чиновники ЕС и ООН рассматривают возможность предоставления уступок попавшему под санкции россельхозбанку. Но даже в этом случае российское министерство отвергло компромисс, заявив, что он неосуществим.

Прекращение поставок приведет к тому, что больше урожая будет направлено на украинские речные порты на Дунае, а также на железнодорожный и автомобильный транзит через границу с ЕС.

Но возникает проблема: стоимость увеличивается, когда зерно перевозится на большие расстояния по железной дороге. Kernel Holding SA, главный экспортер подсолнечного масла в стране, заявил, что готов продолжать поставки, если военные и министерство инфраструктуры одобрят это.

В прошлом месяце правительство Украины создало страховой фонд в размере 547 млн ​​долларов для компенсации компаниям, чьи суда следуют в черноморские порты страны, если соглашение прекратится. Но в Турции уверены, что будущие украинские поставки выглядят маловероятными, если соглашение прекратит свое действие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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