Блокируя украинские суда с зерном, россия зарабатывает — анализ эксперта Сегодня 21:34 — Казна и Политика

До 2022 года россия фактически экспортировала около 35 млн тонн зерновых в год, а с начала войны — около 45 млн тонн. Не давая Украине экспортировать зерно, россия входит на рынки, на которых ранее торговала Украина.

Об этом сегодня, 3 июля, в эфире телеканала FREEДОМ сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, препятствуя Украине в экспорте зерновых, россия зарабатывает деньги.

«Продовольствие — это очень важная составляющая экономики россии, которая сейчас продолжает работать на государство, на экономику, в том числе поддержку военной машины, проводящей агрессию против Украины. Поэтому, когда сегодня говорят о том, что нужно идти на какие-то уступки, что нужно смягчать санкции, это на самом деле ни к чему хорошему не приведет. Если мы действительно хотим успокоить агрессора, если мы хотим действительно, чтобы в мире не было продовольственного терроризма, чтобы пираты, которые есть в XXI веке, не мешали прохождению кораблей, мы должны действовать более радикально по отношению к стране-агрессору», — считает Марчук.

Он высказал мнение, что санкции против россии должны быть усилены.

«Нам нужно сейчас говорить о присоединении более активных мировых игроков, я имею в виду страны, которые заинтересованы в зерновой инициативе, потому что как бы хорошо ни проявила себя Турция, но после президентской кампании мы не слышим заявлений Эрдогана», — отметил эксперт.

Марчук добавил, что ущерб терпит не только Украина, но и другие страны, которые зависят от торговли в Черном море.

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