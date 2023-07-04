Блокируя украинские суда с зерном, россия зарабатывает — анализ эксперта — Finance.ua
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Блокируя украинские суда с зерном, россия зарабатывает — анализ эксперта

Казна и Политика
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До 2022 года россия фактически экспортировала около 35 млн тонн зерновых в год, а с начала войны — около 45 млн тонн. Не давая Украине экспортировать зерно, россия входит на рынки, на которых ранее торговала Украина.
Об этом сегодня, 3 июля, в эфире телеканала FREEДОМ сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
По его словам, препятствуя Украине в экспорте зерновых, россия зарабатывает деньги.
«Продовольствие — это очень важная составляющая экономики россии, которая сейчас продолжает работать на государство, на экономику, в том числе поддержку военной машины, проводящей агрессию против Украины. Поэтому, когда сегодня говорят о том, что нужно идти на какие-то уступки, что нужно смягчать санкции, это на самом деле ни к чему хорошему не приведет. Если мы действительно хотим успокоить агрессора, если мы хотим действительно, чтобы в мире не было продовольственного терроризма, чтобы пираты, которые есть в XXI веке, не мешали прохождению кораблей, мы должны действовать более радикально по отношению к стране-агрессору», — считает Марчук.
Он высказал мнение, что санкции против россии должны быть усилены.
«Нам нужно сейчас говорить о присоединении более активных мировых игроков, я имею в виду страны, которые заинтересованы в зерновой инициативе, потому что как бы хорошо ни проявила себя Турция, но после президентской кампании мы не слышим заявлений Эрдогана», — отметил эксперт.
Марчук добавил, что ущерб терпит не только Украина, но и другие страны, которые зависят от торговли в Черном море.
По материалам:
Finance.ua
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