«План Б» для зернового коридора. Перевозка грузов уже сместилась на дунайские порты — Finance.ua

«План Б» для зернового коридора. Перевозка грузов уже сместилась на дунайские порты Сегодня 12:18 — Казна и Политика

«План Б» для зернового коридора. Перевозка грузов уже сместилась на дунайские порты

Неэффективная работа зернового коридора привела к падению перевозок по железной дороге в направлении портов Большой Одессы, тогда как грузопоток в направлении дунайских портов «Измаил» и «Рени» вырос.

Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы «Укрзализныци» Валерий Ткачев.

По его словам, в настоящее время перевозчики ожидают от Молдавской железной дороги объявления новых тарифов на перевозку грузов.

«Никто не может сказать, будет ли работать Черноморская зерновая инициатива, но на 90%, это мой личный прогноз, коридор будет либо закрыт, либо будет работать как сейчас — крайне неэффективно. За неделю здесь проверяется 4−6 судов, а вчера — вообще ни одного, и сегодня всячески блокируется. Если коридор и работает, то крайне отрицательно», — высказался Ткачев 4 июля.

Он отметил, что тарифы на транзитные перевозки железнодорожным транспортом по территории Молдовы на 57% выше тех, которые действуют в «Укрзализныце». А с 1 июля они выросли еще на 8−11%.

Также в «Укрзализныце» рассказали, что Молдова уже предоставила Украине предложение по обновленным тарифам на грузоперевозку сельхозтоваров. Однако до сих пор есть несогласованные вопросы принципов применения скидки и сроков ее расчета.

«Мы изложили в письменном виде ряд методологических вопросов и отправим соответствующий запрос молдавским коллегам», — сказал Ткачев, добавив, что украинская сторона рассматривает возможность предоставления скидок на транзитные грузоперевозки для Молдовы.

Напомним, что работа зернового коридора в последние месяцы практически заблокирована российской стороной. Еще перед крайним продлением сделки, которое было совершено в мае, россия угрожала выходом из договоренностей и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, Россия хотела возобновления работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и переподключения «Россельхозбанка» к системе SWIFT.

В настоящее время зерновое соглашение действует до 18 июля. Однако недавно в россии заявили о планах остановить работу коридора после завершения этого срока.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.