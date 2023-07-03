ЕС рассматривает уступки российскому банку ради «зерновой сделки» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС рассматривает уступки российскому банку ради «зерновой сделки»

Фондовый рынок
52
ЕС рассматривает уступки российскому банку ради «зерновой сделки»
ЕС рассматривает уступки российскому банку ради «зерновой сделки»
Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного «россельхозбанка» для возобновления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки москве с целью сохранить «зерновую сделку».
Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
На прошлой неделе россия заявила, что не видит причин продлевать «зерновую сделку» после 17 июля, обвинив Запад в «возмутительных» действиях по сделке.
На переговорах при посредничестве ООН москва предложила план, который позволит дочке россельхозбанка производить платежи, связанные с экспортом зерна, пишет издание, ссылаясь на источники.
Читайте также
Новому банковскому подразделению будет разрешено использовать глобальную финансовую систему SWIFT, закрытую для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.
Кроме восстановления доступа к SWIFT, россия также стремится возобновить поставки сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также снять ограничения на страхование и перестрахование.
Читайте также
Напомним, президент россии владимир путин обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что москва обдумывает выход из нее.
В МИД Украины считают, что россия, вероятнее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.