ЕС рассматривает уступки российскому банку ради «зерновой сделки» — Finance.ua

ЕС рассматривает уступки российскому банку ради «зерновой сделки» Сегодня 10:30 — Фондовый рынок

ЕС рассматривает уступки российскому банку ради «зерновой сделки»

Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного «россельхозбанка» для возобновления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки москве с целью сохранить «зерновую сделку».

Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

На прошлой неделе россия заявила, что не видит причин продлевать «зерновую сделку» после 17 июля, обвинив Запад в «возмутительных» действиях по сделке.

На переговорах при посредничестве ООН москва предложила план, который позволит дочке россельхозбанка производить платежи, связанные с экспортом зерна, пишет издание, ссылаясь на источники.

Новому банковскому подразделению будет разрешено использовать глобальную финансовую систему SWIFT, закрытую для крупнейших российских банков после вторжения в Украину в прошлом году.

Кроме восстановления доступа к SWIFT, россия также стремится возобновить поставки сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также снять ограничения на страхование и перестрахование.

Читайте также G7 разрабатывает схему борьбы с хищением украинского зерна

Напомним, президент россии владимир путин обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что москва обдумывает выход из нее.

В МИД Украины считают, что россия, вероятнее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.