Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений рф на 50 лет — Finance.ua

Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений рф на 50 лет
В среду, 22 февраля, президент Владимир Зеленский внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям россии.
Текст документа был обнародован на сайте ВРУ.
СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в рф банкам, в том числе:
- центральному банку россии;
- небанковским кредитным организациям;
- операторам платежных систем;
- профессиональным участникам фондового рынка;
- страховым компаниям;
- инвестфондам;
- другим финучреждениям, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в россии.
Они включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям рф; запрет установления деловых отношений, в том числе корреспондентских; запрет заключения сделок и инвестиций в пользу финучреждений рф.
Также запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения рф, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездной) ценных бумаг в пользу государства Украины.
Также санкции предусматривают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений рф, остановку обслуживания электронных платежных средств (переводы, проведение расчетов и выдачу наличных), эмитированных финучреждениями рф.
Также указом предусмотрено аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение рф, и ее участников. А также участника финучреждения рф международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.
Также запрещается физическим и юридическим лицам совершать действия, ведущие к нарушению и обходу введенных ограничений.
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