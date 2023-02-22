Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений рф на 50 лет — Finance.ua
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Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений рф на 50 лет

Казна и Политика
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Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений рф на 50 лет
Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений рф на 50 лет
В среду, 22 февраля, президент Владимир Зеленский внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям россии.
Текст документа был обнародован на сайте ВРУ.
СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в рф банкам, в том числе:
  • центральному банку россии;
  • небанковским кредитным организациям;
  • операторам платежных систем;
  • профессиональным участникам фондового рынка;
  • страховым компаниям;
  • инвестфондам;
  • другим финучреждениям, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в россии.
Они включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям рф; запрет установления деловых отношений, в том числе корреспондентских; запрет заключения сделок и инвестиций в пользу финучреждений рф.
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Также запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения рф, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездной) ценных бумаг в пользу государства Украины.
Также санкции предусматривают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений рф, остановку обслуживания электронных платежных средств (переводы, проведение расчетов и выдачу наличных), эмитированных финучреждениями рф.
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Также указом предусмотрено аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение рф, и ее участников. А также участника финучреждения рф международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.
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Также запрещается физическим и юридическим лицам совершать действия, ведущие к нарушению и обходу введенных ограничений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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