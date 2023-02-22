Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений рф на 50 лет — Finance.ua

Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений рф на 50 лет Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений рф на 50 лет

В среду, 22 февраля, президент Владимир Зеленский внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям россии.

Текст документа был обнародован на сайте ВРУ.

СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в рф банкам, в том числе:

центральному банку россии;

небанковским кредитным организациям;

операторам платежных систем;

профессиональным участникам фондового рынка;

страховым компаниям;

инвестфондам;

другим финучреждениям, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в россии.

Они включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям рф; запрет установления деловых отношений, в том числе корреспондентских; запрет заключения сделок и инвестиций в пользу финучреждений рф.

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Также запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения рф, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездной) ценных бумаг в пользу государства Украины.

Также санкции предусматривают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений рф, остановку обслуживания электронных платежных средств (переводы, проведение расчетов и выдачу наличных), эмитированных финучреждениями рф.

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Также указом предусмотрено аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение рф, и ее участников. А также участника финучреждения рф международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Также запрещается физическим и юридическим лицам совершать действия, ведущие к нарушению и обходу введенных ограничений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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