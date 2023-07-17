Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши по обновленной линии — Finance.ua

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Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши по обновленной линии

Энергетика
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Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши по обновленной линии
Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши по обновленной линии
Украина впервые осуществила импорт электроэнергии из Польши по межгосударственной линии электропередачи, которую компания «Укрэнерго», являющаяся оператором украинской энергосистемы, модернизировала и включила в мае 2023 года.
Как говорится в сообщении Укрэнерго в понедельник, 17 июля, импорт электроэнергии из Польши произошел в воскресенье. Благодаря этому, энергосистема получила дополнительные 800 МВт мощности с 20:00 до 23:00, именно в период наивысшего потребления.
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В Укрэнерго уточнили, что также в течение дня продолжался импорт из Словакии и Молдовы максимальной мощностью до 350 преимущественно в дневные и вечерние часы. На 17 июля импорт предусмотрен из Словакии с 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а также из Молдовы — до 3 МВт.
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Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на поврежденную российскими обстрелами энергосистему, «Укрэнерго просит украинцев экономно использовать электроэнергию в период с 16:00 до 23:00. Заметим, что подобные просьбы от «Укрэнерго» звучат почти каждый день. В частности, энергетики советуют охлаждать помещение кондиционерами не ниже 23 °C, выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно, перенести пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток, выключать свет перед выходом из помещения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Zaxid.net
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