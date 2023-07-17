Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши по обновленной линии — Finance.ua

Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши по обновленной линии Сегодня 16:01 — Энергетика

Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши по обновленной линии

Украина впервые осуществила импорт электроэнергии из Польши по межгосударственной линии электропередачи, которую компания «Укрэнерго», являющаяся оператором украинской энергосистемы, модернизировала и включила в мае 2023 года.

Как говорится в сообщении Укрэнерго в понедельник, 17 июля, импорт электроэнергии из Польши произошел в воскресенье. Благодаря этому, энергосистема получила дополнительные 800 МВт мощности с 20:00 до 23:00, именно в период наивысшего потребления.

В Укрэнерго уточнили, что также в течение дня продолжался импорт из Словакии и Молдовы максимальной мощностью до 350 преимущественно в дневные и вечерние часы. На 17 июля импорт предусмотрен из Словакии с 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а также из Молдовы — до 3 МВт.

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Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на поврежденную российскими обстрелами энергосистему, «Укрэнерго просит украинцев экономно использовать электроэнергию в период с 16:00 до 23:00. Заметим, что подобные просьбы от «Укрэнерго» звучат почти каждый день. В частности, энергетики советуют охлаждать помещение кондиционерами не ниже 23 °C, выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно, перенести пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток, выключать свет перед выходом из помещения.

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