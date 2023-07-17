Увеличение газодобычи — ключевой приоритет для достижения энергетической независимости Сегодня 08:34 — Энергетика

Заместитель министра энергетики Николай Колесник совершил рабочий визит в Полтавскую и Харьковскую области с целью осмотра объектов газодобычи и установки дополнительных генерирующих установок.

В ходе визита он провел рабочую встречу с новым руководителем Полтавадобычи Олегом Сологубом, на которой обсуждены ключевые мероприятия, которые компания планирует реализовать в этом году.

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«Увеличение газодобычи — ключевой приоритет для достижения энергетической независимости. Мы экспортоориентированная страна, и для выполнения задач Президента Украины Владимира Зеленского и министра энергетики Германа Галущенко, несмотря на войну, держим энергетический фронт и увеличиваем темпы разведки и добычи природного газа. Выполнение агрессивных программ работ и увеличение темпов забуривания скважин уже дают свои результаты», — подчеркнул Николай Колесник.

Он отметил, что есть и вызовы для сферы газодобычи, над реагированием на которые нужно совместно работать: замена территории, истощенность недр, системность обслуживания скважинного фонда и бездействующих скважин, повышение качества учета и анализа уровней добычи и показателей работы скважинного фонда, необходимость доразведки как базы для будущей добычи и прироста новых запасов.

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