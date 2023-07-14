Сколько рф получила от экспорта ископаемого топлива и кто крупнейшие покупатели — исследование Сегодня 08:30 — Энергетика

Сколько рф получила от экспорта ископаемого топлива и кто крупнейшие покупатели — исследование

Экспорт ископаемого топлива из россии падает с момента введения санкций — как в количественном, так и стоимостном выражении. В июне 2023 года доходы россии от этого вида экономической деятельности достигли самого низкого месячного значения.

Об этом сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Как показал проведенный анализ, доходы россии от экспорта ископаемого топлива снижаются третий месяц подряд и в июне 2023 года достигли уровня 591 млн евро в день, что на 8% ниже, чем в мае, и на 18% ниже, чем в апреле.

Наибольшее падение в стоимости российского экспорта ископаемого топлива наблюдалось по сырой нефти, транспортируемой по морю, а именно — на 24 млн евро в день (-12%) в июне против мая 2023 года.

В июне 2023 года доходы россии от экспорта нефти достигли самого низкого месячного значения с начала ее вторжения в Украину — упали до 397 млн ​​евро в день, что на 7% ниже, чем в мае, и на 16% ниже, чем в апреле.

В то же время доходы россии в этой сфере продолжает обеспечивать экспорт:

Уголь: после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти (5 декабря 2022 г.) крупнейшим покупателем был Китай (приобретя 44% от российского экспорта угля), за ним следовали Индия (19%) и Южная Корея (12%).

после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти (5 декабря 2022 г.) крупнейшим покупателем был Китай (приобретя 44% от российского экспорта угля), за ним следовали Индия (19%) и Южная Корея (12%). Сырая нефть: крупнейшим покупателем был Китай (приобретя 43% от российского экспорта сырой нефти), за ним следовали Индия (36%), ЕС (8%) и Турция (3%). С 5 декабря 2022 года импорт сырой нефти в страны ЕС поступал морем через Болгарию и по трубопроводу — в Чехию, Словакию, Венгрию, Польшу и Германию. Болгария освобождена от запрета на импорт российской нефти, а поставляемая в ЕС трубопроводная нефть также не подлежит санкциям.

крупнейшим покупателем был Китай (приобретя 43% от российского экспорта сырой нефти), за ним следовали Индия (36%), ЕС (8%) и Турция (3%). С 5 декабря 2022 года импорт сырой нефти в страны ЕС поступал морем через Болгарию и по трубопроводу — в Чехию, Словакию, Венгрию, Польшу и Германию. Болгария освобождена от запрета на импорт российской нефти, а поставляемая в ЕС трубопроводная нефть также не подлежит санкциям. СПГ (сжиженный природный газ): с 5 декабря 2022 года самым большим покупателем был ЕС (приобретя 35% от российского экспорта СПГ), за ним следовали Китай (12%) и Япония (10%). Никаких санкций по поставкам российского СПГ в ЕС не введено.

(сжиженный природный газ): с 5 декабря 2022 года самым большим покупателем был ЕС (приобретя 35% от российского экспорта СПГ), за ним следовали Китай (12%) и Япония (10%). Никаких санкций по поставкам российского СПГ в ЕС не введено. СНГ (сжиженный нефтяной газ): крупнейшим покупателем была Турция (приобретя 33% от российского экспорта СНГ), ее догонял ЕС (32%).

(сжиженный нефтяной газ): крупнейшим покупателем была Турция (приобретя 33% от российского экспорта СНГ), ее догонял ЕС (32%). Нефтепродукты: после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти крупнейшим покупателем была Турция (приобретя 24% российских нефтепродуктов), за ней следовали Китай (12%) и Саудовская Аравия (11%). Санкции ЕС в отношении российских нефтепродуктов, транспортируемых по морю, были введены 5 февраля 2023 года, а на трубопроводную нефть наложены лишь частичные санкции.

после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти крупнейшим покупателем была Турция (приобретя 24% российских нефтепродуктов), за ней следовали Китай (12%) и Саудовская Аравия (11%). Санкции ЕС в отношении российских нефтепродуктов, транспортируемых по морю, были введены 5 февраля 2023 года, а на трубопроводную нефть наложены лишь частичные санкции. Трубопроводный газ: крупнейшим покупателем был ЕС (приобретя 31% российского трубопроводного газа), за ним следовали Турция (19%) и Китай (14%). Никаких санкций в отношении российского трубопроводного газа в ЕС не введено.

Крупнейшими покупателями российского ископаемого топлива в июне 2023 года были:

Китай , импортировавший прежде сырую нефть, а также уголь, нефтепродукты, СПГ и трубопроводный газ.

, импортировавший прежде сырую нефть, а также уголь, нефтепродукты, СПГ и трубопроводный газ. Индия была вторым по величине импортером российского ископаемого топлива, покупая преимущественно сырую нефть, а также нефтепродукты и уголь.

была вторым по величине импортером российского ископаемого топлива, покупая преимущественно сырую нефть, а также нефтепродукты и уголь. Турция импортировала, прежде всего, нефтепродукты, а также сырую нефть, трубопроводный газ, уголь и СНГ.

импортировала, прежде всего, нефтепродукты, а также сырую нефть, трубопроводный газ, уголь и СНГ. ЕС был четвертым по величине покупателем российского ископаемого топлива в июне, покупая сырую нефть (трубопроводом или морем в Болгарию), трубопроводный газ, СПГ, нефтепродукты (трубопроводом) и СНГ. Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива в ЕС в июне 2023 года были Венгрия, Словакия, Болгария, Испания и Чехия.

был четвертым по величине покупателем российского ископаемого топлива в июне, покупая сырую нефть (трубопроводом или морем в Болгарию), трубопроводный газ, СПГ, нефтепродукты (трубопроводом) и СНГ. Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива в ЕС в июне 2023 года были Венгрия, Словакия, Болгария, Испания и Чехия. Саудовская Аравия была пятым по величине импортером и покупала нефтепродукты, сырую нефть и уголь.

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Економічна Правда По материалам:

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