ЕС сможет пережить зиму без российского газа, если потребуется, — еврокомиссар — Finance.ua
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ЕС сможет пережить зиму без российского газа, если потребуется, — еврокомиссар

Энергетика
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Европейский Союз сможет пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны москвы. В Европе хорошо подготовились к такому развитию событий.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон в комментарии по поводу заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о возможности прекращения транзита газа.
«Мы давно знаем, что россия не является надежным партнером. Это стало совершенно очевидным для всех в тот момент, когда россия решила в одностороннем порядке расторгнуть существующие газовые контракты с некоторыми государствами-членами. Это значит, что последние полтора года мы готовились и разработали такую ​​стратегию, которая поможет нам пережить зиму совсем без российского газа, если это потребуется», — заявила еврокомиссар.
Одним из ключевых компонентов этой стратегии является обязательство заполнить ПХГ Европы до начала отопительного сезона. «Нам удалось это сделать прошлой осенью, и уже хорошо идем на этот год. Наши хранилища сейчас заполнены примерно на 80%. Это не покрывает всех наших потребностей, но дает нам уверенность», — отметила Симсон.
В ЕС также была создана Энергетическая платформа, предназначенная для совместной закупки газа, напомнила она. Платформа была инициирована в апреле 2022 г. в ответ на необходимость диверсификации от российского газа.
Это включает в себя ряд действий по природному газу и СПГ для обеспечения безопасности поставок и доступа ЕС к дешевой энергии, включая международный охват, агрегирование спроса и эффективное использование газовой инфраструктуры. Это также означает большую уверенность для государств-членов ЕС, не имеющих выхода к морю.
«Мы хорошо подготовлены, и мы готовы к любому сценарию. ЕС сплочен, и у нас есть надежные партнеры, которым мы можем доверять», — сказала еврокомиссар.
По материалам:
РБК-Україна
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