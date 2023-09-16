Украина вошла в десятку наиболее политически влиятельных стран — рейтинг U.S. News Best Countries — Finance.ua
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Украина вошла в десятку наиболее политически влиятельных стран — рейтинг U.S. News Best Countries

Казна и Политика
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Украина вошла в десятку наиболее политически влиятельных стран — рейтинг U.S. News Best Countries
Украина вошла в десятку наиболее политически влиятельных стран — рейтинг U.S. News Best Countries
Украина попала в десятку наиболее политически влиятельных стран вместе с США, Великобританией, Францией и Германией, говорится в результатах рейтинга US News Best Countries.
Об этом сообщает общественная организация Brand Ukraine, объединившая единомышленников и экспертов в сфере стратегических коммуникаций.
В целом Украина заняла 68-е место из 87 в рейтинге лучших стран мира, опустившись на шесть ступеней, если сравнить с прошлым годом. Самые низкие оценки Украина получила по многим параметрам, связанным с активными боевыми действиями на ее территории.
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Как и в прошлом году, Украина заняла 14 место в категории «Сила», которая измеряет политическую, экономическую и военную значимость стран в современной системе международных отношений, опередив Турцию, Италию и Австралию.
В то же время по критериям военной мощи и политического влияния страна поднялась на 6-ю и 10-ю строчки соответственно, опередив Иран и Турцию.
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По сравнению с 2022 годом Украину стали выше оценивать по критериям культурной престижности (38-е место), общественной динамичности (38-е место) и заботы о правах животных (37-е место).
Украина получила 0 баллов по критериям «Счастье», «Качество жизни», «Безопасность», «Политическая стабильность», «Экономическая стабильность», «Место, где я бы хотел жить». В категориях «Открытость к ведению бизнеса», «Культурное наследие» и «Потенциальное лидерство» Украина осталась в последней десятке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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