Рейтинг счастья среди стран мира: какое место занимает Украина (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг счастья среди стран мира: какое место занимает Украина (инфографика) Сегодня 14:04 — Личные финансы

Рейтинг счастья среди стран мира: какое место занимает Украина (инфографика)

В Европе — разгар отпусков, праздников, ярмарок и фестивалей. Тем временем украинцы отложили бурное веселье до абстрактного «после войны» и отказывают себе в выходных даже в дни государственных праздников из-за военного положения. «Слово и дело» сравнило, как менялось место Украины в ежегодном рейтинге стран по уровню счастья за последнее десятилетие.

Для сравнения мы взяли данные ежегодных опросов World Happiness Report, проводимых более чем в 150 странах мира. Интересующий нас период — с 2015 по 2023 год.

Так, в 2015 году Украина находилась на 111-м месте в рейтинге счастья, в котором приняли участие жители 158 стран. Самыми счастливыми считали себя жители Швейцарии, Исландии и Дании.

После этого в течение трех лет Украина теряла свои позиции. В 2016-м она была на 123 месте, в 2017-м на 132, а в 2018-м опустилась до 138 места.

И только с 2019 года результаты опроса стали улучшаться и украинцы начали подниматься в рейтинге. Тогда Украина вернула себе пять позиций и оказалась на 133-м месте. Лидерами рейтинга были Финляндия, Дания и Норвегия.

В 2020 году Украина была уже на 123-м месте по соседству с такими странами как Намибия и Либерия. В 2021 году украинцы вернули сразу 13 позиций и переместились на 110 место.

В 2022 году Украина попала в сотню «стран-счастливчиков», заняв 98 место. В нашей стране столь высоко уровень счастья поднялся накануне полномасштабного вторжения россии, поскольку рейтинг 2022 года составляли по результатам 2021-го. Первенство тогда удерживали Финляндия, Дания и Исландия.

А в 2023 году, после года полномасштабной войны, Украине все равно удалось снова немного подняться в общем рейтинге и занять 96 место. В целом в опросе приняли участие 137 стран.

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Слово і Діло По материалам:

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