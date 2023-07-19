Украина взлетела в рейтинге самых влиятельных паспортов: ТОП-10 — Finance.ua

Украина взлетела в рейтинге самых влиятельных паспортов: ТОП-10
Украинский паспорт поднялся в международном рейтинге компании Henley & Partners еще на четыре строчки. Он занял 30-е место по количеству стран, куда граждане могут ездить без виз.
Об этом сообщает пресс-служба Henley & Partners.
По данным компании, за год граждане Украины получили возможность в рамках безвизового режима посещать Джибути, Израиль и Суринам. Таким образом, общее количество государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, выросло до 146-ти.
Украина разделяет 30 место с Гренадой и Сент-Люсией.
Список лидеров:
- Сингапур (граждане могут посещать 192 страны без виз).
- Италия, Германия, Испания (граждане могут посещать 190 стран без виз).
- Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония (граждане могут посещать 189 стран без виз).
- Дания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания (граждане могут посещать 188 стран без виз).
- Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Португалия (граждане могут посещать 187 стран без виз).
- Австралия, Венгрия, Польша (граждане могут посещать 186 стран без виз).
- Канада, Греция (граждане могут посещать 185 стран без виз).
- Литва, США (граждане могут посещать 184 страны без виз).
- Латвия, Словакия, Словения (граждане могут посещать 183 страны без виз).
- Эстония, Исландия (граждане могут посещать 182 страны без виз).
Нынешний рейтинг отличается от предыдущих, поскольку Япония впервые за пять лет не заняла первое место.
Прошлогодний результат
Напомним, в 2022 году Украина заняла 134 место в рейтинге Henley & Partners. Тогда граждане нашего государства без получения виз могли путешествовать по 143 странам.
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