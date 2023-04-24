Украина внесла ирландскую компанию Peninsula Petroleum в перечень спонсоров войны — Finance.ua

Украина внесла ирландскую компанию Peninsula Petroleum в перечень спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую мировую компанию по поставкам судового топлива Peninsula Petroleum Limited в перечень международных спонсоров войны.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
«Пока россия, зарабатывая на морском экспорте нефти, поддерживает свою экономику, Peninsula Petroleum Limited продолжает получать сверхдоходы и доставлять топливо для судов, транспортирующих эту российскую нефть. Большие танкеры ежедневно покидают рф через Балтийское море, несмотря на то, что Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения в Украину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ирландская компания Peninsula Petroleum работает как глобальный поставщик бункерного топлива, осуществляет более 25 000 поставок в год и предлагает услуги по продаже топлива, техническую экспертизу, управление флотом и яхтинговые услуги.
Как подчеркнули в НАПК, несмотря на то, что несколько компаний, поставляющих бункерное топливо, прекратили сотрудничество с компаниями страны-агрессора, ирландская Peninsula Petroleum осознанно продолжает поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе россии.
Это позволяет компании устанавливать более высокие цены при продажах топлива танкерам, транспортирующим российскую нефть.
Согласно сообщению, обзор данных AIS (система идентификации судов) в этом районе показывает, что Peninsula Petroleum еженедельно поставляет большое количество топлива танкерам, следующим в или из государства-террориста.
В то же время компания заявляет, что санкции никогда не преследовали цель полностью отрезать российскую нефть от мирового рынка, поскольку это повысит цены на нефть и повредит мировой экономике.
«Поэтому пока россия всячески ищет возможности поддержать свою экономику, ослабленную из-за действенности мировых санкций, Peninsula Petroleum Limited напрямую способствует транспортировке и продаже российской нефти через заправку и обслуживание ее танкеров. Это демонстрирует поддержку и спонсирование войны компанией», — подчеркнули в НАПК.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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