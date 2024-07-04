Украина ведет переговоры по транзиту азербайджанского газа вместо российского — Finance.ua

Украина ведет переговоры по транзиту азербайджанского газа вместо российского Сегодня 19:45 — Энергетика

Украина ведет переговоры по транзиту азербайджанского газа вместо российского

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет желания продлевать газовый контракт с рф, потому что не хочет, чтобы она зарабатывала здесь деньги. Украинская сторона обсуждает транзит по территории Украины азербайджанского газа в Евросоюз.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.

Президент отметил, что соглашение о замене российского газа азербайджанским является «одним из обсуждаемых сейчас предложений». По словам Зеленского, «сейчас этим вопросом занимаются чиновники».

Читайте также Европа заинтересована в продолжении транзита газа через Украину — Bloomberg

В Bloomberg напоминают, что после вторжения россии Европа пыталась отказаться от российского газа, но некоторые европейские страны продолжают получать его через проходящий через Украину трубопровод.

«Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубу с другим поставщиком газа, другой страной. Идут переговоры. Мы не хотим продлевать газовый контракт с российской федерацией. Мы не хотим, чтобы они здесь зарабатывали деньги», — подчеркнул Зеленский.

Использование разветвленных трубопроводов Украины помогло бы обеспечить важное финансирование экономики, где доходы от транзита составляли около 1 млрд долларов в 2021 году.

Читайте также В Еврокомиссии сказали, когда Украина и рф могут возобновить переговоры о продлении транзита российского газа

«Если это обычный контракт на поставку нероссийского газа в привлекательные для нас европейские страны, то мы, как будущие члены ЕС, должны поддерживать наших друзей», — подчеркнул Зеленский.

россия готова продолжить поставлять газ в ЕС через газотранспортную систему Украины после завершения действия действующего транзитного контракта в конце 2024 года, заявил вице-премьер рф Александр Новак.

«От Украины зависит транзит через ее территорию. У них свои установленные правила. От их желания зависит. россия готова поставлять», — сказал Новак.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.