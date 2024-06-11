Европа заинтересована в продолжении транзита газа через Украину — Bloomberg — Finance.ua
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Европа заинтересована в продолжении транзита газа через Украину — Bloomberg

Энергетика
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Европа заинтересована в продолжении транзита газа через Украину — Bloomberg
Европа заинтересована в продолжении транзита газа через Украину — Bloomberg
Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок газа через ключевой российско-украинский трубопровод.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Европа попыталась отказаться от российского газа, но несколько восточноевропейских государств продолжают получать его по трубопроводу, который пересекает Украину. Срок действия соглашения истекает в конце года.
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По информации издания, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами в Украине по поводу того, чтобы продолжить транзит. Один из вариантов, который обсуждался, состоит в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу.
Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев в комментарии Bloomberg News исключил любые планы, предполагающие сотрудничество с российским «Газпромом». Но, по его словам, поставки газа из Азербайджана «могут иметь какое-то будущее».
«…Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина преследует цель использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ», — отметил он.
Переговоры находятся на ранней стадии: по словам собеседников издания, принятие любого решения возможно только ближе к концу года.
По материалам:
Слово і Діло
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