Сколько будем платить за газ в июне (инфографика) — Finance.ua
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Сколько будем платить за газ в июне (инфографика)

Энергетика
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Сколько будем платить за газ в июне (инфографика)
Сколько будем платить за газ в июне (инфографика)
Газоснабжающие компании не изменили ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей. Свои предложения на первый месяц лета обнародовали 12 поставщиков.
Об этом сообщает Газправда.
Как и в два предыдущих сезона, стоимость кубометра газа в зависимости от поставщика будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.
Подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена — 7,96 грн за кубометр — будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.
Сколько будем платить за газ в июне (инфографика)
Напомним, 31 мая Кабмин повысил стоимость электричества для бытовых потребителей более чем на 60%. Тариф будет единым, хотя раньше в Минэнерго заявляли, что он будет дифференцированным в зависимости от уровня потребления.
Последний год украинцы платили 2,64 грн/кВт-ч независимо от уровня потребления.
Теперь один киловатт будет стоить дороже на 63,6% - 4,32 грн для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей.

Третья платежка за газ: что изменится

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Предложение еще предстоит принять Верховной Раде. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук: «Законопроект преследует цель приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС».
  • Украина планирует запустить электронную систему акцизного налогообложения в 2026 году для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака, который в 2022 году привел к убыткам в размере более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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