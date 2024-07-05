В «Укрэнерго» анонсировали день без отключений света: список дат — Finance.ua
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В «Укрэнерго» анонсировали день без отключений света: список дат

Энергетика
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В «Укрэнерго» анонсировали день без отключений света: список дат
В «Укрэнерго» анонсировали день без отключений света: список дат
С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.
«Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно — зимой и летом — и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны», — пояснили в «Укрэнерго».

Когда не будет ограничений

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений следующий:
  • 9 июля: Днепропетровская область;
  • 10 июля: г. Киев;
  • 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
  • 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
  • 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;
  • 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;
  • 19 июля: Тернопольская, Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;
  • 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
  • 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
Инфографика: Укрэнерго
Инфографика: Укрэнерго

Для чего это нужно

Благодаря таким измерениям Диспетчерский центр «Укрэнерго» сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.
«Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений и сколько каждой области требуется электроэнергия для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и в размещении предприятий», — отмечают в компании.
Анализ данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами.
«Кроме того, мы сможем получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам. То есть это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона», — добавили в «Укрэнерго».

Как это будет работать

Поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены.
Более конкретную информацию о графиках отключений можно будет получить от облэнерго в своем регионе.
«В случае повторения россией массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет перенесено в стабилизацию ситуации», — подытожили в компании.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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