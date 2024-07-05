«Укрнафта» начала бурение новой скважины: сколько нефти будет давать — Finance.ua

«Укрнафта» начала бурение новой скважины: сколько нефти будет давать Сегодня 19:30 — Энергетика

«Укрнафта» начала бурение новой скважины: сколько нефти будет давать, Фото: ukrnafta.com

«Укрнафта» начала бурение новой разведывательной скважины на западе Украины. Ее проектная глубина составляет 2754 метра.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрнафты».

Отмечается, что работы выполняются собственным станком — силами структурной единицы «Укрнафта Бурение».

Проектная глубина скважины составляет 2754 метра.

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Планируется, что новая скважина раскроет продуктивные пласты менилитовых отложений.

Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки.

Напомним, «Укрнафта» готовится к возведению двух нефтяных скважин на востоке Украины, которые будут совокупно давать более 100 тонн нефти в сутки. Обе имеют проектные глубины около 4,5 км.

ПАО «Укрнафта» планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

Укрінформ По материалам:

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