«Укрнафта» начала бурение новой скважины: сколько нефти будет давать — Finance.ua

«Укрнафта» начала бурение новой скважины: сколько нефти будет давать
«Укрнафта» начала бурение новой разведывательной скважины на западе Украины. Ее проектная глубина составляет 2754 метра.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрнафты».
Отмечается, что работы выполняются собственным станком — силами структурной единицы «Укрнафта Бурение».
Проектная глубина скважины составляет 2754 метра.
Планируется, что новая скважина раскроет продуктивные пласты менилитовых отложений.
Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки.
Напомним, «Укрнафта» готовится к возведению двух нефтяных скважин на востоке Украины, которые будут совокупно давать более 100 тонн нефти в сутки. Обе имеют проектные глубины около 4,5 км.
ПАО «Укрнафта» планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.
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