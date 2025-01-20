Украина в Топ-10 мирового рейтинга производителей овощей (инфографика) — Finance.ua

Украина в Топ-10 мирового рейтинга производителей овощей (инфографика)
Испания выпала из первой десятки рейтинга мировых производителей фруктов и овощей, сообщает East Fruit. В настоящее время ее обгоняют Египет, Индонезия и Украина.
По данным Faostat, Египет, Индонезия и Украина обогнали Испанию в мировом рейтинге стран-производителей фруктов и овощей.
Fepex показывает, что испанское производство упало на 10% в период с 2020 по 2023 год, с 31 миллиона тонн до 28 миллионов тонн.
В десятку стран-производителей фруктов и овощей в 2023 году вошли:
Справка Finance.ua:
- В 2024 году удалось открыть украинским экспортерам доступ к 16 новым иностранным рынкам. Высокие результаты, в частности, свидетельствуют, что украинская система контроля признана нашими ключевыми торговыми партнерами — Китаем, Канадой, США, государствами-членами ЕС. За последние десять лет проведено более 30 соответствующих международных оценок.
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