Украина в Топ-10 мирового рейтинга производителей овощей (инфографика) — Finance.ua

Украина в Топ-10 мирового рейтинга производителей овощей (инфографика) Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Украина в Топ-10 мирового рейтинга производителей овощей (инфографика)

Испания выпала из первой десятки рейтинга мировых производителей фруктов и овощей, сообщает East Fruit . В настоящее время ее обгоняют Египет, Индонезия и Украина.

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По данным Faostat, Египет, Индонезия и Украина обогнали Испанию в мировом рейтинге стран-производителей фруктов и овощей.

Fepex показывает, что испанское производство упало на 10% в период с 2020 по 2023 год, с 31 миллиона тонн до 28 миллионов тонн.

В десятку стран-производителей фруктов и овощей в 2023 году вошли:

Справка Finance.ua:

В 2024 году удалось открыть украинским экспортерам доступ к 16 новым иностранным рынкам. Высокие результаты, в частности, свидетельствуют, что украинская система контроля признана нашими ключевыми торговыми партнерами — Китаем, Канадой, США, государствами-членами ЕС. За последние десять лет проведено более 30 соответствующих международных оценок.

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