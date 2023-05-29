Украина в прошлом году экспортировала в ЕС товаров почти на $28 миллиардов — Шмыгаль — Finance.ua

Украина в прошлом году экспортировала в ЕС товаров почти на $28 миллиардов — Шмыгаль Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Украина в прошлом году экспортировала в ЕС товаров почти на $28 миллиардов — Шмыгаль

Украина в прошлом году ввезла в страны Евросоюза товаров почти на 28 млрд долларов, это на 4% больше, чем до полномасштабной войны.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства

«ЕС — ключевой для Украины торговый партнер. На европейский рынок приходится более 63% экспорта. В прошлом году мы ввезли в страны Евросоюза товаров почти на 28 млрд долларов, это на 4% больше, чем до полномасштабной войны», — отметил Шмыгаль.

По его словам, 23 мая Украина получила от ЕС 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Это ресурсы на приоритетные бюджетные расходы, в том числе на зарплаты и пенсии.

«Миссия МВФ начала пересмотр программы расширенного кредитования. Цель — синхронизировать ее с экономическими и финансовыми реалиями. Напомню, что программа рассчитана на четыре года, имеет объем 15,6 млрд долларов, первый транш — 2,7 млрд долларов уже поступил в госбюджет», — добавил глава правительства.

Справка Finance.ua:

Европейский Совет еще на один год пролонгировал действие «экономического безвиза». Это означает, что украинские предприниматели и в дальнейшем будут экспортировать свои товары в ЕС без пошлин, квот и тарифов;

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Укрінформ По материалам:

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