За 4 месяца 2023 года товарооборот составил $33,7 млрд: ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров (инфографика) — Finance.ua
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За 4 месяца 2023 года товарооборот составил $33,7 млрд: ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров (инфографика)

Казна и Политика
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В январе-апреле 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $20,3 млрд, а экспортировали — на сумму $13,3 млрд.
При этом налогооблагаемый импорт составил $16,2 млрд, что составляет 80% от общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2023 года составила 0,45 долл./кг, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
За 4 месяца 2023 года товарооборот составил $33,7 млрд: ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров (инфографика)
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $3,2 млрд, Польша — $2,1 млрд и Турция — $1,5 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $1,9 млрд, Румынию — на $1,33 млрд, Китай — на $1,3 млрд.
В общих объемах ввозимых в январе-апреле 2023 года товаров 69% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $5,8 млрд
  • при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 37,2 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические товары — $4,5 млрд
  • при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 28,2 млрд грн, что составляет 21% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $3,8 млрд
  • при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,1 млрд грн, что составляет 20% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $8,5 млрд
  • металлы и изделия из них — $1,3 млрд
  • машины, оборудование и транспорт — $1 млрд
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 356,4 млн грн.
  • Украина в январе-марте 2023 экспортировала товаров на 10,3 млрд дол. США и импортировала товаров на 15,7 млрд дол. США. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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