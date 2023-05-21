За 4 месяца 2023 года товарооборот составил $33,7 млрд: ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров (инфографика) — Finance.ua

За 4 месяца 2023 года товарооборот составил $33,7 млрд: ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров (инфографика) Сегодня 09:33 — Казна и Политика

В январе-апреле 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $20,3 млрд, а экспортировали — на сумму $13,3 млрд.

При этом налогооблагаемый импорт составил $16,2 млрд, что составляет 80% от общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2023 года составила 0,45 долл./кг, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $3,2 млрд, Польша — $2,1 млрд и Турция — $1,5 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $1,9 млрд, Румынию — на $1,33 млрд, Китай — на $1,3 млрд.

В общих объемах ввозимых в январе-апреле 2023 года товаров 69% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $5,8 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 37,2 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические товары — $4,5 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 28,2 млрд грн, что составляет 21% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $3,8 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,1 млрд грн, что составляет 20% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $8,5 млрд

металлы и изделия из них — $1,3 млрд

машины, оборудование и транспорт — $1 млрд

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 356,4 млн грн.

Украина в январе-марте 2023 экспортировала товаров на 10,3 млрд дол. США и импортировала товаров на 15,7 млрд дол. США. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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