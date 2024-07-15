Украина в этом году получила уже $16 млрд: сколько еще ожидается — Finance.ua
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Украина в этом году получила уже $16 млрд: сколько еще ожидается

Казна и Политика
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Украина в этом году получила уже $16 млрд: сколько еще ожидается
Украина в этом году получила уже $16 млрд: сколько еще ожидается
Украина в текущем году получила в государственный бюджет уже 16 млрд дол. внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 млрд дол.
Об этом сообщили в пятницу в Минфине по итогам заседания по координации усилий по работе с международными партнерами в рамках Многосторонней координационной платформы доноров.
«В текущем году в госбюджет уже поступило 16 млрд долларов внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 млрд долларов США», — сообщили в Минфине.
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Министр финансов Сергей Марченко во время заседания наметил актуальные задачи для украинской стороны в рамках Платформы.
«За полтора года функционирования Платформы уже имеем весомые результаты, в частности в привлечении необходимой бюджетной помощи в 2023 году (42,5 млрд долларов США) и заверения в сохранении помощи в 2024 году», — отметил министр финансов.
Среди обсужденных тем:
  • Дальнейшая работа с донорами по обеспечению бюджетных нужд в 2024—2025 годах. Сохранение прозрачного и подотчетного сотрудничества с донорами. Правительство, как отмечено, регулярно обеспечивает предоставление всей информации об использовании в Украине средств доноров.
  • Подготовка единого перечня проектов быстрого обновления, определение приоритетности для эффективного привлечения донорской поддержки.
  • Продолжение реализации реформы управления публичными инвестициями в сотрудничестве с международными партнерами, в том числе в рамках Платформы. Реформа подразумевает четкое определение и стратегическое планирование публичных инвестиций на среднесрочную перспективу и их максимальную интеграцию в бюджетный процесс.
  • Системное обновление Матрицы реформ в координации с другими министерствами и центральными органами исполнительной власти. «Министерство финансов Украины в ближайшее время представит обновленные результаты по итогам первого полугодия 2024 года», — сообщили в Минфине.
  • Работа с донорами в рамках Платформы для усиления поддержки частного сектора, в частности, через гарантии, страхование рисков, экспортное кредитование.
Напомним, в июне внешняя помощь от международных партнеров Украине покрыла лишь 37% потребностей в финансировании госбюджета, однако это больше, чем в мае — 0,4%. Дефицит бюджета составляет $4 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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