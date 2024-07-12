Зовнішня допомога покривала лише 37% потреб держбюджету в червні 2024 — Finance.ua

Зовнішня допомога покривала лише 37% потреб держбюджету в червні 2024
У червні зовнішня допомога від міжнародних партнерів Україні покрила лише 37% потреб у фінансуванні держбюджету, проте це більше, ніж у травні — 0,4% потреб. Дефіцит бюджету сягає $4 млрд.
Про це свідчить Трекер економіки під час війни від Центру економічної стратегії.
Чи допомагають міжнародні надходження фінансувати потреби держбюджету України
Іноземна допомога у червні 2024-го покрила близько 37% потреб у фінансуванні держбюджету, водночас це більше, ніж наднизький показник травня — 0,4% потреб.
У червні Україна отримала два кредити від міжнародних партнерів:
- $2 млрд від ЄС;
- $3 млн від Світового банку.
Також Україна отримала транш на $2,2 за програмою МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Проте навіть з урахуванням цього зовнішнє фінансування за перше півріччя у 2024-го на $23,7 млрд менше, ніж за аналогічний період 2023-го. На це, зокрема, вплинула відсутність фінансування від США.
Нагадаємо, за червень 2024 року держбюджет України отримав 138 млрд грн, з них кожну п’яту гривню забезпечили дивіденди державних підприємств.
Довідка Finance.ua
- За даними Мінфіну, загальний обсяг фінансування державного бюджету України за січень-червень 2024 року становить 20,2 млрд доларів США.
- Стабільне зовнішнє фінансування забезпечує Україні значні резерви. А це, своєю чергою, дозволяє регулятору проводити реформи, зокрема, пом’якшувати валютні обмеження.
- За даними Мінфіну, від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги Україні. За перші п’ять місяців 2024 року фінансова підтримка від ЄС становила понад половину всіх отриманих коштів.
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