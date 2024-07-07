У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло у бюджет за перше півріччя — Finance.ua

У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло у бюджет за перше півріччя
Загальний обсяг фінансування державного бюджету України за січень-червень 2024 року становить 20,2 млрд доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Зазначається, що за перше півріччя 2024 року зовнішнє фінансування становить 13,8 млрд доларів США.
Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період.
Випуск ОВДП дозволив залучити до держбюджету у січні — червні 6,4 млрд доларів США в еквіваленті.
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Зауважується, що за червень обсяг зовнішнього фінансування збільшився за рахунок траншу від ЄС у 1,9 млрд євро (понад 2 млрд доларів США) у межах Інструменту Ukraine Facility.
Випуск державних облігацій дозволив залучити до держбюджету у червні 1,4 млрд доларів США.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 87,4 млрд доларів США, залучені кошти від випуску ОВДП — понад 29 млрд доларів США.
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