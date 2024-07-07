У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло у бюджет за перше півріччя — Finance.ua

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У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло у бюджет за перше півріччя

Казна та Політика
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У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло у бюджет за перше півріччя
У Мінфіні повідомили, скільки коштів надійшло у бюджет за перше півріччя
Загальний обсяг фінансування державного бюджету України за січень-червень 2024 року становить 20,2 млрд доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
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Зазначається, що за перше півріччя 2024 року зовнішнє фінансування становить 13,8 млрд доларів США.
Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період.
Випуск ОВДП дозволив залучити до держбюджету у січні — червні 6,4 млрд доларів США в еквіваленті.
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Зауважується, що за червень обсяг зовнішнього фінансування збільшився за рахунок траншу від ЄС у 1,9 млрд євро (понад 2 млрд доларів США) у межах Інструменту Ukraine Facility.
Випуск державних облігацій дозволив залучити до держбюджету у червні 1,4 млрд доларів США.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 87,4 млрд доларів США, залучені кошти від випуску ОВДП — понад 29 млрд доларів США.
За матеріалами:
Finance.ua
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