Уряд планує змінити розмір військового збору та позбавити місцеві бюджету частини доходів — Finance.ua
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Уряд планує змінити розмір військового збору та позбавити місцеві бюджету частини доходів

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Кабінет Міністрів у Бюджетній декларації на 2025−2027 роки визначив пріоритети податкової політики. У бюджеті не вистачає 340 млрд гривень щороку.
Про це повідомив член фінансового комітету Верхової Ради Ярослав Железняк в Telegram.
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«Одним із пріоритетів податкової політики в короткостроковій перспективі стане розширення поточної бази оподаткування, зокрема шляхом змін в оподаткуванні військовим збором, в тому числі перегляд розміру збору, кола його платників, бази та об’єктів оподаткування», — йдеться в документі.

Що зміниться у податковому законодавстві

На середньостроковий період вже враховано такі зміни до бюджетного та податкового законодавства в частині зарахування доходів до державного бюджету та їх збільшення:
  • відновлення зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%, що тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад за рахунок відповідного зниження нормативу відрахування такого податку до загального фонду державного бюджету;
  • спрямування доходів державного дорожнього фонду до загального фонду державного бюджету з поступовим його відновленням у 2025−2027 роках (у 2025 році — 25%, у 2026 році — 50% і у 2027 році — 75%);
  • поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, передбаченого директивами ЄС.

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Уряд планує змінити розмір військового збору та позбавити місцеві бюджету частини доходів
Також на середньостроковий період враховано такі норми законодавства:
  • спрямування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 75% на відповідній території України (крім території м. Києва) та у розмірі 40% - на території м. Києва, до спеціального фонду державного бюджету;
  • поквартальне нарахування та сплата податку на прибуток банків за ставкою 25%.
«Водночас для стабільного та безперервного фінансування першочергових потреб у сфері безпеки та оборони держави від збройної агресії необхідним є розроблення додаткового пакета заходів на 2025−2027 роки з огляду на пріоритетні завдання податкової політики на відповідні роки, які б забезпечили державні фінанси ресурсом в обсязі близько 340 млрд. гривень щороку», — йдеться в декларації.
За матеріалами:
РБК-Україна
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