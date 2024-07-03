Кожну третю гривню бюджетного фінансування потреб ЗСУ забезпечила податкова — Finance.ua

Кожну третю гривню бюджетного фінансування потреб ЗСУ забезпечила податкова Сьогодні 15:12

Кожну третю гривню бюджетного фінансування потреб ЗСУ забезпечила податкова

Кожну третю гривню бюджетного фінансування потреб ЗСУ забезпечила саме Податкова.

Про це у рамках телевізійного марафону «Єдині новини» заявив народний депутат, представник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

«За п’ять місяців 2024 від Податкової до державного бюджету надійшло 482,4 мільярда гривень, до місцевих бюджетів — 169,7 мільярда», — зазначив нардеп.

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За його словами, за січень-травень 2024 року платники податків Одещини сплатили 20,8 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Це на 3,9 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Також Леонов заявив, що Одеса демонструє відчутне зростання в сплаті всіх основних податків до державного бюджету. Якщо взяти податок на доходи фізичних осіб, то платники податків Одещини сплатили до зведеного бюджету 10,3 мільярда гривень. Це на 1,8 мільярда більше ніж показник аналогічного періоду минулого року.

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«А якщо взяти податок на додану вартість, то суб’єкти господарювання Одещини сплатили до державного бюджету 3,9 мільярда гривень цього податку. Це на 1,4 мільярда більше ніж торішні показники відповідного періоду.

Це гідна відповідь підприємців Одеси на пропозиції президента щодо виходу на новий рівень взаємодії держави та бізнесу. А, з іншого боку, це показник змін у роботі власне Державної податкової служби", — підсумував Леонов.

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