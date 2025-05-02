Украина в апреле уменьшила импорт электроэнергии на 31%: кому больше всего (инфографика) — Finance.ua
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Украина в апреле уменьшила импорт электроэнергии на 31%: кому больше всего (инфографика)

Энергетика
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Украина в апреле уменьшила импорт электроэнергии на 31%: кому больше всего (инфографика)
Украина в апреле уменьшила импорт электроэнергии на 31%: кому больше всего (инфографика)
В апреле по сравнению с мартом Украина снизила импорт электроэнергии на 31% до 187 тыс. МВт-час.
Об этом пишет издание ExPro.
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Украина в апреле уменьшила импорт электроэнергии на 31%: кому больше всего (инфографика)
Самую большую долю в структуре импорта электроэнергии в апреле занимает Венгрия (44,0%), на втором месте Словакия и Польша (по 18,0%).
Пик импорта был 11 апреля, более 20 тыс. МВт-час, а уже после 20 апреля объемы поставленной электроэнергии из-за границы значительно сократились.
В то же время экспорт электроэнергии в апреле 2025 г., по сравнению с предыдущим месяцем, вырос почти вдвое — до более 150 тыс. МВт-час. Больше всего электроэнергии экспортировалось 22−25 апреля, более 11 тыс. МВт-час.
Украина в апреле уменьшила импорт электроэнергии на 31%: кому больше всего (инфографика)
Больше электроэнергии было экспортировано в Венгрию (38%) и Молдову (35%).
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Справка Finance.ua:

  • В 2025 году в Украине планируют ввести около 1 ГВт новой генерации для восстановления энергетики после российских атак.
  • По данным Министерства энергетики, с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются, для бизнеса минимизировано.
  • В Минэнерго обсудили сотрудничество с Литвой для помощи украинскому энергосектору. Стороны обсудили направления сотрудничества в энергетической сфере, в частности по укреплению энергетической безопасности обеих стран.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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