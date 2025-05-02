Украина в апреле уменьшила импорт электроэнергии на 31%: кому больше всего (инфографика) — Finance.ua

Украина в апреле уменьшила импорт электроэнергии на 31%: кому больше всего (инфографика) Сегодня 10:45 — Энергетика

Украина в апреле уменьшила импорт электроэнергии на 31%: кому больше всего (инфографика)

В апреле по сравнению с мартом Украина снизила импорт электроэнергии на 31% до 187 тыс. МВт-час.

Об этом пишет издание ExPro.

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Самую большую долю в структуре импорта электроэнергии в апреле занимает Венгрия (44,0%), на втором месте Словакия и Польша (по 18,0%).

Пик импорта был 11 апреля, более 20 тыс. МВт-час, а уже после 20 апреля объемы поставленной электроэнергии из-за границы значительно сократились.

В то же время экспорт электроэнергии в апреле 2025 г., по сравнению с предыдущим месяцем, вырос почти вдвое — до более 150 тыс. МВт-час. Больше всего электроэнергии экспортировалось 22−25 апреля, более 11 тыс. МВт-час.

Больше электроэнергии было экспортировано в Венгрию (38%) и Молдову (35%).

Справка Finance.ua:

В 2025 году в Украине планируют ввести около 1 ГВт новой генерации для восстановления энергетики после российских атак.

По данным Министерства энергетики, с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применяются, для бизнеса минимизировано.

В Минэнерго обсудили сотрудничество с Литвой для помощи украинскому энергосектору. Стороны обсудили направления сотрудничества в энергетической сфере, в частности по укреплению энергетической безопасности обеих стран.

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