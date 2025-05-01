5% биоэтанола в бензине — эксперт объяснил, не вредит ли такое топливо для авто 90-х и 2000-х годов Сегодня 19:32 — Энергетика

5% биоэтанола в бензине — эксперт объяснил, не вредит ли такое топливо для авто 90-х и 2000-х годов

С 1 мая все автозаправочные станции в Украине обязаны добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола — спирта, изготовленного из растительного сырья.

Украинским водителям не стоит переживать из-за изменения состава бензина: новое топливо с добавлением биоэтанола не вредит старым автомобилям, если содержание спирта не превышает 10%.

Об этом заявил эксперт топливного рынка Сергей Куюн, комментируя переход автозаправочных станций на бензин с содержанием биоэтанола, маркированный как «Е5».

Куюн уверяет: «Без паники! Автомобили 2000-х и 90-х годов легко „переварят“ бензин с биоэтанолом. По его словам, критическими могут быть только случаи, когда содержание спирта в топливе достигает 30−40%».

«Если мы говорим о бензине с содержанием спирта до 10 процентов, то вообще не о чем волноваться. Это уже вопрос, когда 30 процентов, 40 процентов, тогда действительно в подержанных машинах нужно некоторые там меры принять, адаптировать, особенно там, где есть резиновые детали, они плохо дружат со спиртовыми, скажем, так соединенными. А так вообще никто ничего не должен почувствовать», — рассказал эксперт.

В то же время эксперт отмечает, что украинцы уже не первый день используют новое топливо. Замена происходила постепенно, без резких изменений:

«На самом деле бензин Е5, как его маркирует 5% биоэтанола, уже неделю на заправочных станциях. Потому что понимаем, что нельзя на тысячах станций в один день завести новое топливо. То есть надо как минимум распродать старые остатки, наполнить резервуары новым горючим, и тем самым нужно выйти на дату уже с новым продуктом. Поэтому, на самом деле, уже ездим неделю минимум на этом топливе. Ну, не вижу я каких-то сигналов СОС, то есть все нормально, и бояться нечего», — отметил он.

Куюн подчеркивает, что бензин с биоэтанолом в пределах до 10% не вызывает никаких негативных эффектов у большинства автомобилей, даже старшего образца.

Объясняя смысл такого перехода, эксперт провел аналогию с рынком напитков:

«Спрашивают зачем, ну, как будто есть кока-кола с сахаром, а есть без сахара. Фактически тоже самое сейчас произошло с бензином».

По мнению Куюна, для водителя изменения останутся почти незаметными:

«Потребитель не должен заметить каких-либо изменений там в езде на машине, каких-либо изменений в динамике. Здесь единственное, что основная мотивация для внедрения во всем мире таких программ — это улучшение экологической ситуации, потому что сгорание со спиртовыми добавками дает меньше выбросов парниковых газов атмосферу».

Он также напомнил, что главная цель введения биоэтанола в топливо — это экологическая безопасность и уменьшение зависимости от импорта.

УНІАН По материалам:

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