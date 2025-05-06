Украина в 2024/25 экспортировала 494 тыс. тонн сахара: куда больше всего — Finance.ua
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Украина в 2024/25 экспортировала 494 тыс. тонн сахара: куда больше всего

Казна и Политика
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Украина в 2024/25 экспортировала 494 тыс. тонн сахара: куда больше всего
Украина в 2024/25 экспортировала 494 тыс. тонн сахара: куда больше всего
Украина в 2024—2025 маркетинговом году уже экспортировала 494 тыс. тонн сахара, из которых 196,6 тыс. тонн в период январь-апрель 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины «Укрсахар» в Facebook.
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Согласно сообщению, 90% было направлено на мировой рынок, 10% составил экспорт в страны ЕС.
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По информации отраслевой ассоциации, лидером среди покупателей украинского сахара остается Турция, куда отправлено 16% экспортных объемов.
На втором месте — Ливия (11%).
На третьем — страны ЕС (10%).
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Как сообщалось, в сезоне-2024, завершившемся 21 января 2025 года, в Украине работали 29 сахарных заводов. Они суммарно произвели 1,8 млн тонн сахара.
Украинские производители сахара в 2024 году установили исторический рекорд по экспорту сахара, произведенного в 2023—2024 маркетинговом году, и поставили на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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