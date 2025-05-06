Украина в 2024/25 экспортировала 494 тыс. тонн сахара: куда больше всего — Finance.ua

Украина в 2024/25 экспортировала 494 тыс. тонн сахара: куда больше всего Сегодня 05:22 — Казна и Политика

Украина в 2024/25 экспортировала 494 тыс. тонн сахара: куда больше всего

Украина в 2024—2025 маркетинговом году уже экспортировала 494 тыс. тонн сахара, из которых 196,6 тыс. тонн в период январь-апрель 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины «Укрсахар» в Facebook.

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Согласно сообщению, 90% было направлено на мировой рынок, 10% составил экспорт в страны ЕС.

По информации отраслевой ассоциации, лидером среди покупателей украинского сахара остается Турция, куда отправлено 16% экспортных объемов.

На втором месте — Ливия (11%).

На третьем — страны ЕС (10%).

Как сообщалось, в сезоне-2024, завершившемся 21 января 2025 года, в Украине работали 29 сахарных заводов. Они суммарно произвели 1,8 млн тонн сахара.

Украинские производители сахара в 2024 году установили исторический рекорд по экспорту сахара, произведенного в 2023—2024 маркетинговом году, и поставили на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн грн.

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