«Укрцукор» озвучил пятерку лучших производителей-экспортеров сахара Украины в сезоне-2024 — Finance.ua

«Укрцукор» озвучил пятерку лучших производителей-экспортеров сахара Украины в сезоне-2024 Сегодня 21:33 — Казна и Политика

«Укрцукор» озвучил пятерку лучших производителей-экспортеров сахара Украины в сезоне-2024

Украинские производители сахара в 2024 году установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн грн, проинформировала Национальная Ассоциация сахарников Украины («Укрцукор») и озвучила пятерку лучших производителей сахара в сезоне-2024.

Согласно сообщению, возглавил рейтинг «Радеховский сахар», доля которого в общеукраинском производстве составляла 31%, на второй позиции агрохолдинг «Астарта» с 21% доли рынка, на третьем «Укрпроминвест-Агро» с 14%. Четвертую и пятую позиции разделили «Теофипольский сахарный завод» и «Аспик Групп» с ​​равными долями производства в 6%.

Как сообщалось, в сезоне-2024, завершившемся 21 января 2025 года, в Украине работали 29 сахарных заводов. Они суммарно произвели 1,8 млн тонн сахара.

Украинские производители сахара в 2024 году установили исторический рекорд по экспорту сахара, произведенного в 2023—2024 маркетинговом году, и поставили на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн грн.

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