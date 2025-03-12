Где больше всего покупают украинский сахар — Finance.ua

Где больше всего покупают украинский сахар
За первые 6 месяцев 2024/25 маркетингового года (с сентября 2024 по февраль 2025) Украина экспортировала более 403,5 тыс. тонн сахара. 98,4% объема было направлено на мировой рынок, 1,6% - страны ЕС.
Об этом сообщает Национальная ассоциация сахарников «Укрсахар».
Экспорт в ЕС возобновился в феврале и составил 6 559 т. Основными странами ЕС, куда поехал украинский сахар, стали Болгария (72% экспортируемого объема), Греция (12%) и Италия (12%).
В целом же главными направлениями экспорта украинского сахара в первые 6 месяцев 2024/25МР остаются:
- Турция (18% всего экспорта).
- Ливия.
- Северная Македония.
- Сомали.
- Шри-Ланка.
В производственном сезоне 2024 года украинские сахарники произвели 1,8 млн. тонн сахара. Объем внутреннего рынка в Украине оценивается в 900 тыс. т в год.
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