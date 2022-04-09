Украина уже получает предложения к плану восстановления от многих государств — Шмыгаль

Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Украина уже получает предложения к плану восстановления от многих государств — Шмыгаль, www.kmu.gov.ua

Многие страны уже вносят предложения к плану восстановления Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

«Мы согласовали с Президентом создание на базе правительства, Офиса Президента и парламента рабочей группы, которая будет обобщать информацию, которую мы будем получать от наших партнеров и тех, кто готов участвовать в финансировании плана развития. Этот план станет основой для создания фонда восстановления — United 24», — отметил Шмыгаль.

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Премьер-министр подчеркнул, что покрывать ущерб, причиненный россией, Украина будет, в частности, через национализацию российского имущества. Уже принято соответствующее законодательство.

Кроме того, Украина рассчитывает на замороженные активы рф во многих странах мира. «По разным оценкам, эта сумма колеблется от 300 до 500 млрд долларов, по состоянию на сегодняшний день. Украина рассчитывает на эти деньги как на компенсацию за ущерб, который россия нанесла и наносит нашему государству», — отметил Премьер-министр.

Как отметил глава правительства, выплата замороженных средств Украине — процесс длительный. В то же время, Министерство юстиции уже активно над этим работает.

Глава правительства отметил, что сейчас государство создало необходимые условия, чтобы бизнес начинал работать — оставило только уплату 2% от оборота.

«Это интересное предложение для бизнеса. И он довольно позитивно откликнулся. Зарегистрировано более 150 тысяч бизнесов, которые захотели перейти на эту систему. Бюджет сократится. Но мы четко определили приоритеты: мы тратим на защиту, социальные и гуманитарные сферы», — сказал он.

По словам Премьер-министра, наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международным финансовым организациям.

«Есть еще одна часть — международные гуманитарные и благотворительные организации, которые тоже выплачивают определенные средства нашим гражданам. И с ними мы сейчас также активно наращиваем работу. Эти блоки позволяют покрывать дефицит бюджета», — сказал глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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