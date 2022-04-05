Для восстановления Украины потребуются сотни миллиардов долларов, — Шмыгаль — Finance.ua
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Для восстановления Украины потребуются сотни миллиардов долларов, — Шмыгаль

Сегодня 14:03Казна и Политика
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Для восстановления Украины потребуются сотни миллиардов долларов, — ШмыгальДля восстановления Украины потребуются сотни миллиардов долларов, — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивает на необходимости формирования плана восстановления Украины после войны, которая потребует сотен миллиардов долларов.
Об этом он заявил глава правительства в интервью «НВ».
«При таких разрушениях, при такой ситуации, которая сейчас есть, Украине без плана восстановления невозможно будет существовать в будущем», — сказал глава правительства.
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По его словам, работа над так называемым планом Маршалла 2.0 продолжается.
Шмыгаль подчеркнул, что уже сейчас нужно инвентаризировать все потери, понимать сколько это стоит.
«Просто прагматическая стоимость утраченной инфраструктуры, домов, вообще всех активов, которые мы теряем. Дальше надо понимать, откуда брать деньги, я об этом уже упоминал. Вот и будет тот фонд восстановления государства, из которого мы будем делать все: восстанавливать инфраструктуру, восстанавливать жилье. Очевидно, что это большие деньги. Это сотни миллиардов долларов, которые будут нужны для того, чтобы просто привести страну в тот вид, в котором она была до начала полномасштабной вооруженной агрессии», — подчеркнул Премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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