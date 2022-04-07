Шмыгаль рассказал о плане восстановления Украины — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал о плане восстановления Украины

Сегодня 14:03Казна и Политика
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Украина будет мощным развитым европейским государством. Мы уже объявили план восстановления Украины — U-24. Будет создан соответствующий фонд. Восстановление будет проходить в три стадии.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Первая уже идет, когда мы восстанавливаем разрушенные объекты временно, оперативно и быстро.
Второй этап — быстрое восстановление после завершения боевых действий. Прежде всего, нужно возобновить поставки воды и электричества, чтобы люди могли обеспечить свое проживание на разрушенных территориях.
Третий этап — полноценное восстановление наших городов, городков, зданий, инфраструктуры, нашей страны в целом.
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«Это должно быть параллельно с политическими процессами вхождения Украины в ЕС. Мы ожидаем в ближайшие дни получить опросник, являющийся одним из этапов для получения Украиной статуса кандидата в Евросоюз», — отметил он.
Напомним, по словам первого заместителя Главы НБУ Екатерины Рожковой, на сегодняшний день поддержка, полученная от международных финансовых организаций, составляет около $3,3 млрд в эквиваленте, в том числе от МВФ, Евросоюза, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка. В целом этих средств хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Шмыгаль назвал источники финансирования для восстановления страны.
  • Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E.
  • В приложении «Дія» уже заработала специальная услуга, благодаря которой люди могут вносить информацию о поврежденном или уничтоженном имуществе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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