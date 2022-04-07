Шмыгаль рассказал о плане восстановления Украины — Finance.ua

Шмыгаль рассказал о плане восстановления Украины

Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Украина будет мощным развитым европейским государством. Мы уже объявили план восстановления Украины — U-24. Будет создан соответствующий фонд. Восстановление будет проходить в три стадии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первая уже идет, когда мы восстанавливаем разрушенные объекты временно, оперативно и быстро.

Второй этап — быстрое восстановление после завершения боевых действий. Прежде всего, нужно возобновить поставки воды и электричества, чтобы люди могли обеспечить свое проживание на разрушенных территориях.

Третий этап — полноценное восстановление наших городов, городков, зданий, инфраструктуры, нашей страны в целом.

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«Это должно быть параллельно с политическими процессами вхождения Украины в ЕС. Мы ожидаем в ближайшие дни получить опросник, являющийся одним из этапов для получения Украиной статуса кандидата в Евросоюз», — отметил он.

$3,3 млрд в эквиваленте, в том числе от МВФ, Евросоюза, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка. В целом этих средств хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы. Напомним, по словам первого заместителя Главы НБУ Екатерины Рожковой, на сегодняшний день поддержка, полученная от международных финансовых организаций, составляет околов эквиваленте, в том числе от МВФ, Евросоюза, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка. В целом этих средств хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы.

Справка Finance.ua:

Ранее Шмыгаль назвал источники финансирования для восстановления страны.

Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E.



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