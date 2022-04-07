Шмыгаль рассказал о плане восстановления Украины — Finance.ua

Первая уже идет, когда мы восстанавливаем разрушенные объекты временно, оперативно и быстро.
Второй этап — быстрое восстановление после завершения боевых действий. Прежде всего, нужно возобновить поставки воды и электричества, чтобы люди могли обеспечить свое проживание на разрушенных территориях.
Третий этап — полноценное восстановление наших городов, городков, зданий, инфраструктуры, нашей страны в целом.
«Это должно быть параллельно с политическими процессами вхождения Украины в ЕС. Мы ожидаем в ближайшие дни получить опросник, являющийся одним из этапов для получения Украиной статуса кандидата в Евросоюз», — отметил он.
Напомним, по словам первого заместителя Главы НБУ Екатерины Рожковой, на сегодняшний день поддержка, полученная от международных финансовых организаций, составляет около $3,3 млрд в эквиваленте, в том числе от МВФ, Евросоюза, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка. В целом этих средств хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы.
Справка Finance.ua:
Ранее Шмыгаль назвал источники финансирования для восстановления страны.