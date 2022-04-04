Правительству удается сохранять баланс обеспечения страны горючим - Шмыгаль — Finance.ua

Правительству удается сохранять баланс обеспечения страны горючим - Шмыгаль

Сегодня 21:00 — Энергетика

Несмотря на вражеские обстрелы нефтебаз, правительству удается сохранять баланс обеспечения горючим.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что для поддержки рынка нефтепродуктов правительство отменило акциз и снизило налог на добавленную стоимость.

«Отдельно работаем с нашими поставщиками горючего. Здесь мы забрали полностью акциз из топлива из бензина и дизеля и снизили НДС с 20% до 7%. Когда это решение вступило в силу, почти на 10 грн упала цена на горючее на заправках», — сказал премьер.

Следовательно, по его словам, несмотря на дефицит топлива из-за вражеских обстрелов нефтебаз и некоторые логистические разрывы, стране удается сохранять баланс обеспечения горючим.

«Сейчас враг разбил часть наших баз хранения горючего, поэтому наблюдается кое-где дефицит, но мы видим баланс обеспечения страны горючим. Могут быть логистические разрывы, но мы понимаем, сколько необходимо в общем, мы в тесном сотрудничестве с поставщиками, сотрудничаем с Укрзализныцей, с Министерством обороны, и ясно видим баланс горючего, которое нужно нашей стране», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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