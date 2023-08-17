Украина уже может проводить первые международные обмены налоговой информацией — Finance.ua

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Украина уже может проводить первые международные обмены налоговой информацией

Личные финансы
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Украина уже может проводить первые международные обмены налоговой информацией
Украина уже может проводить первые международные обмены налоговой информацией
В Украине завершили разработку программного обеспечения для Государственной налоговой службы Украины, которое обеспечит международный автоматический обмен информацией по Общему стандарту отчетности CRS и стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) с более чем 100 иностранными налоговыми администрациями.
Инициатива реализована благодаря плодотворному сотрудничеству Министерства финансов Украины, Государственной налоговой службы Украины и Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM). Сотрудничество с Проектом EU4PFM направлено на поддержку процесса имплементации в Украине международных стандартов по прозрачности и обмену информацией с целью успешного внедрения инструментов международного сотрудничества в налоговой сфере.

Что это даст?

Теперь у ГНС как компетентного органа Украины для целей международного автоматического обмена есть техническая способность (с учетом норм Налогового кодекса Украины и требований международных стандартов) начать первые обмены с налоговыми органами юрисдикций, являющихся участниками соответствующих международных многосторонних соглашений (MCAA CRS и MCAA CbC).
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Первый обмен информацией о финансовых счетах согласно Общему стандарту отчетности CRS состоится в 2024 году за второе полугодие 2023 года (первый отчетный период). В дальнейшем отчетным периодом будет считаться предыдущий календарный год.
Вовлечение Украины в международную систему автоматического обмена информацией будет способствовать созданию более прозрачной налоговой среды и повышению имиджа Украины как надежного и равноправного партнера в международных информационных налоговых отношениях.
Систематизированный анализ информации, получаемой Государственной налоговой службой Украины от иностранных компетентных органов, является важным инструментом для контроля за своевременностью и полнотой декларирования активов и доходов, подлежащих налогообложению, выявления незадекларированных активов и доходов, а также для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
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Внедрение международного автоматического обмена информацией для налоговых целей (CRS и CbCR) является важным достижением для Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС на пути гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС.
Текст Стандарта CRS на украинском и английском языках, комментарий к нему, а также презентационные материалы и разъяснения размещены на официальном сайте Минфина и ГНС.
По материалам:
borgexpert
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