Украина упростила подключение производителей биометана к газораспределительным системам — Finance.ua

Украина упростила подключение производителей биометана к газораспределительным системам
В Украине упрощены требования к техническим условиям присоединения объектов производства биометана к газораспределительным системам.
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Соответствующее постановление о внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Об этом сообщает Минэнерго.
Документ устанавливает процедуру подачи и рассмотрения заявок на присоединение, формулирует требования к точкам присоединения и учета биометана и будет способствовать устойчивому развитию энергетического сектора Украины и прозрачности процедуры присоединения биометановых установок.
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Введение биометановых технологий уменьшит выбросы парниковых газов и обеспечит эффективную утилизацию органических отходов, что приближает Украину к европейским экологическим стандартам и полностью отвечает стратегическому курсу Украины на декарбонизацию экономики и развитие возобновляемой энергетики.
Напомним, что с сентября 2024 года в Украине был введен четкий механизм таможенного оформления экспорта биометана. Новый порядок устанавливает прозрачные правила для всех участников рынка и регламентирует процедуру экспорта через украинскую газотранспортную систему в страны ЕС.
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