Украина упростила подключение производителей биометана к газораспределительным системам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина упростила подключение производителей биометана к газораспределительным системам

Энергетика
9
В Украине упрощены требования к техническим условиям присоединения объектов производства биометана к газораспределительным системам.
Читайте также
Соответствующее постановление о внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Об этом сообщает Минэнерго.
Документ устанавливает процедуру подачи и рассмотрения заявок на присоединение, формулирует требования к точкам присоединения и учета биометана и будет способствовать устойчивому развитию энергетического сектора Украины и прозрачности процедуры присоединения биометановых установок.
Читайте также
Введение биометановых технологий уменьшит выбросы парниковых газов и обеспечит эффективную утилизацию органических отходов, что приближает Украину к европейским экологическим стандартам и полностью отвечает стратегическому курсу Украины на декарбонизацию экономики и развитие возобновляемой энергетики.
Напомним, что с сентября 2024 года в Украине был введен четкий механизм таможенного оформления экспорта биометана. Новый порядок устанавливает прозрачные правила для всех участников рынка и регламентирует процедуру экспорта через украинскую газотранспортную систему в страны ЕС.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.