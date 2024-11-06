Цены на нефть реагируют на выборы президента США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на нефть реагируют на выборы президента США

Энергетика
178
Цены на нефть реагируют на выборы президента США
Цены на нефть реагируют на выборы президента США
Цены на нефть упали более чем на 1% в среду, поскольку доллар укрепился на фоне ставок рынка на возможную победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent в последний раз снизились на 90 центов, или на 1,2%, до $74,63 за баррель. Нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 82 цента, или на 1,1%, до $71,17 за баррель.
«Первые сигналы были благоприятными для республиканцев, и, хотя еще рано делать выводы, доходность облигаций США и доллар США — оба растут», — сказал аналитик IG Markets Тони Сайкамор. «Это, в свою очередь, давит на цену нефти, которая в последнее время демонстрировала рост».
Фьючерсы на акции США и доллар выросли в Азии в среду, поскольку инвесторы склонялись к победе Трампа. Укрепление доллара США делает товары, номинированные в долларах, такие как нефть, более дорогими для владельцев других валют, что в свою очередь снижает спрос.
«Если Трамп выиграет, это может поддержать рынок нефти в краткосрочной перспективе из-за возможности усиления санкций против иранской нефти», — отметила Соны Кумари, стратег по сырьевым товарам в ANZ Research.
Однако в долгосрочной перспективе это может оказать негативный эффект, поскольку политика Трампа будет способствовать развитию нефтяной и газовой промышленности США, а протекционизм в торговле может привести к снижению спроса, добавила она.
Кроме того, ослабление сигналов спроса также давило на цены на нефть в среду, отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева, после того как данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем прогнозировалось.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.