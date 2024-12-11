Украина теряет по $200 млн в год из-за контрабанды продукции Apple — Finance.ua

Украина теряет по $200 млн в год из-за контрабанды продукции Apple Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Украина теряет по $200 млн в год из-за контрабанды продукции Apple

Большинство продукции компании Apple, продающейся на украинском рынке, завезено нелегально.

Об этом пишет «Финансовый клуб».

«Очень значительная часть айфонов, завезенных в Украину — более 70% - завезена нелегально, что наносит значительный ущерб государственному бюджету. Для нас чрезвычайно важно, чтобы в этом направлении была активизирована борьба», — заявила руководитель направлений «Налогообложение» и «Таможенная политика и содействие торговле» Американской торговой палаты (АСС) в Украине Оксана Швец на конференции «Детинизация розничной торговли: новые вызовы», организованной Украинским Советом Бизнеса

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Масштабы проблемы раскрыл генеральный директор компании «АСБИС Украина» Виталий Мельниченко.

«Мы — официальный дистрибьютор продукции Apple. В этом году потери государства от черного рынка электроники, на примере техники Apple, составляют $200 млн. Есть определенные действия государства, спасибо за них, но их недостаточно», — сказал он.

Доля черного импорта смартфонов iPhone составляет 75%, персональных компьютеров Mac — 60%, планшетов iPad — 70%, смарт-часов Apple Watch — 50%, беспроводных наушников AirPods — 81%.

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«В этом квартале черный импорт составит 167 тысяч iPhone. Это эквивалент трех больших фур в неделю, проезжающих без таможенного оформления. 2,1 млрд грн потерь за квартал будет только по смартфонам Apple. Это относится и к новой продукции. Государство только на продукции Apple в следующем году потеряет 10 млрд грн», — заявил Виталий Мельниченко.

Наибольшие потери в деньгах в 2025 году ожидаются от черного рынка iPhone — 6,6 млрд грн, поскольку из 1,1 млн рынка новых устройств черный импорт прогнозируется в размере 825 тыс. грн смартфонов.

Общий прогноз на 2025 год — потеря бюджетом 8,774 млрд грн неуплаченного НДС и пошлины. По текущему курсу в 41,7 грн/$ это примерно $210 млн, говорится в исследовании компании.

По его данным, без уплаты таможенных пошлин и НДС продукцию Apple в Украине продает около 100−150 интернет-магазинов и 400−450 «физических» магазинов.

«Мы теряем веру в то, что черный импорт можно побороть другими методами. Возможно, нужно брать пример с других государств, которые ставят технические ограничения на легально не ввезенную продукцию. Выйдем с таким предложением», — предупредил Виталий Мельниченко.

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Торговая сеть Comfy осенью выступила публично относительно продажи нелицензионных iPhone в сетях «Ябко», Yabluka и «Техно Ёж», что дало результат. «Хочу поблагодарить и господина Даниила Гетманцева, и господина Евгения Сокура за то, что подхватили поднятую волну, когда мы пытались запустить официальный iPhone в Украине официально. Компания „Ябко“ — крупнейшая серая сеть, которая на 1 августа составляла 110 торговых точек. Только в Киеве, где сегодня почти в каждой точке сидит налоговая, выдают фискальные чеки. Во всех других городах, где я сделал несколько контрольных закупок, они не выдают фискальные чеки», — заявил генеральный директор компании Comfy Игорь Хижняк.

В частности, нефискальные чеки он получил в магазинах сети Ябко в Запорожье, Кривом Роге и Полтаве. «Даже в Киеве 16 ноября, когда у них сидела налоговая, они не выдали фискальный чек. А позавчера выдали фискальный чек, но дали товар, официально не въехавший в страну», — отметил он.

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В то же время он поблагодарил Yabluka и «Техно Ежа», «по которым не смог найти нефискальный чек». «Контрольные закупки мы готовы делать каждую неделю, пока не одолеем эту гидру», — пообещал он.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что проблема с рынком электроники оказалась даже более сложной, чем с водкой. Они не понимают, что такое правила, они откровенно верят в то, что делают так, как должны делать. В то же время правоохранители недостаточно глубоко отрабатывают эти вопросы, чтобы прикрыть все это вместе", — отметил Даниил Гетманцев.

Фінансовий клуб По материалам:

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