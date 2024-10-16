Контрабанда: что это и какая новая ответственность предусмотрена — Finance.ua

Контрабанда: что это и какая новая ответственность предусмотрена Сегодня 21:05 — Криминал

Контрабанда: что это и какая новая ответственность предусмотрена

Специалисты Бюро бесплатной юридической помощи разъяснили , что считается контрабандой в Украине и какая ответственность предусмотрена за это нарушение закона.

Контрабанда — перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля:

культурных ценностей;

отравляющих, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов;

частей огнестрельного нарезного оружия;

также особых технических средств негласного получения информации;

лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, необработанных лесоматериалов;

других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины;

подакцизных товаров (кроме электрической энергии);

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств.

Основные признаки состава преступления

Под перемещением через таможенную границу Украины предметов контрабанды вне таможенного контроля следует понимать умышленное перемещение предметов контрабанды вне места расположения таможенного органа или вне рабочего времени, установленного для него, и без выполнения таможенных формальностей или перемещения предметов контрабанды с незаконным освобождением от таможенного контроля.

Обязательным признаком состава преступления является место его совершения — таможенная граница.

Преступление считается оконченным с момента незаконного перемещения предметов контрабанды через таможенную границу Украины.

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Посягательство на контрабанду имеет место, если ее предметы обнаружены до перемещения через таможенную границу Украины. (при осмотре или переосмотре товаров, транспортных средств, ручной клади, багажа или личного досмотра и т. п. ).

Контрабанда считается совершенной по предварительному сговору группой лиц (тогда, когда в ее совершении принимали участие несколько человек (две и более), которые заранее, то есть до начала преступления, договорились о совместном ее совершении).

Какой орган применяет наказание к нарушителям за контрабанду товаров?

Контролирующая функция по контрабанде товаров и подакцизных товаров возложена на Государственную таможенную службу Украины и Бюро экономической безопасности. Досудебное расследование уголовных правонарушений в случаях совершения контрабанды осуществляется следователями органов безопасности.

Ответственность

1 июля 2024 года введена уголовная ответственность за товарную контрабанду для всех товаров:

стоимостью от 7,57 до 15,14 млн грн — ответственность в виде штрафа от 170 до 425 тыс. грн;

стоимостью свыше 15,14 млн грн — от 850 тыс. грн штрафа до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Для подакцизных товаров закон вступил в силу с 1 января 2024 года. В частности, ответственность предусмотрена за контрабанду товаров:

стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн — в виде штрафа от 340 тыс. грн до 6 лет лишения свободы;

лишения свободы; стоимостью свыше 2,271 млн грн — от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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