Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды — Finance.ua

Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды.

Об этом говорится на сайте Рады.

Закон, в частности, предусматривает с 1 июля 2024 г. уголовную ответственность за товарную контрабанду стоимостью:

от 7,57 до 15,14 млн грн в виде штрафа от 170 до 425 тыс. грн.;

свыше 15,14 млн грн — ответственность от штрафа в 850 тыс. грн до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

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Кроме того, для подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн будет действовать санкция от 340 тыс. грн штрафа до 6 лет лишения свободы, а стоимостью свыше 2,271 млн грн — от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 9 декабря 2023 года ВР приняла редакцию с правками, на которых настаивал бизнес. Речь идет о следующем:

пороги для товарной контрабанды поднимут в пять раз;

пороги для подакцизных товаров увеличат вдвое;

вступление в силу откладывается до середины 2024 года, когда должна произойти перезагрузка БЭБ;

указание преднамеренной формы вины, только при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления;

существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по «контрабандным» статьям за предоставление документов с ложными сведениями.

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Как отметил нардеп Ярослав Железняк, принятие соответствующего законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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