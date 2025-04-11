Украина становится новым местом выгодных инвестиций для европейского бизнеса, — Шмыгаль Сегодня 09:12

Украина становится новым местом выгодных инвестиций для европейского бизнеса, — Шмыгаль, www.kmu.gov.ua

Новым местом выгодных инвестиций становится Украина для европейского бизнеса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время бизнес-саммита Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе 10 апреля.

«Украина сегодня — это не только поле битвы, но и поле возможностей. Мы можем стать нетто-донором и экспортером безопасности, энергии, критических ресурсов и цифрового прорыва», — подчеркнул глава украинского правительства.

Энергетика и критическое сырье. По словам Дениса Шмыгаля, благодаря сотрудничеству с ЕС, Украина способна стать одним из центров континентальной энергетической безопасности, имея огромный потенциал в сфере возобновляемой энергетики, водорода и биометана, а также полную синхронизацию энергосети с европейской.

«Наши крупнейшие в Европе подземные газохранилища способны увеличить общую европейскую емкость хранения газа на 25%. Наши запасы газа — вторые по объему на континенте. Все это создает уникальный потенциал для стратегических инвесторов», — подчеркнул премьер-министр.

Критическое сырье — это еще один перспективный сектор для инвестиций европейского бизнеса, ведь сегодня ЕС импортирует значительное количество таких материалов. Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина может помочь изменить ситуацию, обеспечив европейский бизнес надежным источником сырья на собственном континенте, что станет основой новой промышленной революции — Made in Europe.

Восстановление и ОПК. Также премьер-министр убежден, что восстановление Украины может быть самым большим экономическим проектом в Европе за последние поколения.

«Мы говорим о строительстве нового жилья для миллионов людей, о модернизации транспортных коридоров, портов, железной дороги по евростандартам, о восстановлении энергетической инфраструктуры», — отметил глава правительства.

Отдельно Денис Шмыгаль отметил развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Европа нуждается в перевооружении и оборонной автономии. Украина может стать ее индустриальным сердцем. Мы приглашаем европейские оборонные компании в кооперацию: у нас есть высококвалифицированные кадры, производственные площадки, государственные стимулы для инвесторов», — подчеркнул он.

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Аграрный сектор. Важным, по словам премьер-министра, является также аграрный сектор. Инвестиции в эту отрасль не только открывают широкие возможности бизнеса, но и способствуют обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Глава правительства отметил, что Украина сегодня обеспечивает продовольствием 400 миллионов человек в мире.

В среднесрочной перспективе государство планирует удвоить аграрный экспорт, оказывая значительную поддержку частному сектору для инвестирования в эту отрасль.

ІТ-отрасль. Отметил премьер-министр и достижения ІТ-индустрии. В прошлом году экспорт ІТ-услуг достиг почти 7 миллиардов долларов, а отрасль объединяет более 300 тысяч высококлассных специалистов. Он подчеркнул, что Украина лидирует в цифровизации благодаря системе «Дія», которая предоставляет десятки госуслуг в смартфоне.

«В цифровой сфере Украина и ЕС вместе могут совершить рывок, без которого не выиграть глобальную конкуренцию. Поэтому этот мост между нашими технологическими экосистемами нужно только расширять», — отметил глава правительства.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что в Украине внедряются европейские правила и законодательство во всех областях.

Он призвал европейский бизнес инвестировать в Украину, которая уверенно движется к членству в Европейском Союзе.

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