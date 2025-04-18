Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ — Finance.ua

Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ Сегодня 17:10

Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ

По данным Национального агентства по вопросам государственной службы, на сегодняшний день мобилизовано 8% госслужащих. Среди тех, кто на фронте, есть и потери.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 апреля, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Что касается мобилизации, то Национальное агентство государственной службы ведет такую ​​статистику. У нас сейчас мобилизовано около 8% мужчин. Сейчас в рядах ВСУ проходят службу несколько тысяч госслужащих», — сказал он.

По словам Министра, среди мобилизованных госслужащих есть потери.

«Мы потеряли более 120 наших коллег», — подчеркнул Немчинов.

Министр добавил, что не располагает информацией о мобилизованных в органах местного самоуправления.

Напомним, из банков мобилизовали на фронт до 15% мужчин.

На заводы в Украине все чаще нанимают женщин из-за мобилизации мужчин. В т ом числе на тяжелое производство.

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