Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ — Finance.ua
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Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ

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Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
По данным Национального агентства по вопросам государственной службы, на сегодняшний день мобилизовано 8% госслужащих. Среди тех, кто на фронте, есть и потери.
Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 апреля, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
«Что касается мобилизации, то Национальное агентство государственной службы ведет такую ​​статистику. У нас сейчас мобилизовано около 8% мужчин. Сейчас в рядах ВСУ проходят службу несколько тысяч госслужащих», — сказал он.
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По словам Министра, среди мобилизованных госслужащих есть потери.
«Мы потеряли более 120 наших коллег», — подчеркнул Немчинов.
Министр добавил, что не располагает информацией о мобилизованных в органах местного самоуправления.
Напомним, из банков мобилизовали на фронт до 15% мужчин.
На заводы в Украине все чаще нанимают женщин из-за мобилизации мужчин. В т ом числе на тяжелое производство.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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