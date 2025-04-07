Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика) — Finance.ua

Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика) Сегодня 20:00

Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика), freepik.com

Согласно исследованию, 60% иностранных инвесторов планируют привлекать в Украину инвестиции до 5 млн долларов США.

30% компаний готовы инвестировать значительно большие суммы — до 100 млн долларов США.

Совет бизнес-омбудсмена (Совет) презентовал отчет по результатам исследования «Украина в войне: трансформация бизнес-среды и перспективы инвестирования».

Участниками опроса Совета стали резиденты Польши, Германии, Канады, Великобритании, Швеции, Франции, Болгарии и Украины.

Более половины опрошенных компаний имеют иностранные инвестиции в уставном капитале или иностранные инвестиции, привлеченные иным образом (58,3%).

«Устойчивость украинского бизнеса — это сигнал инвесторам: здесь стоит быть, стоит вкладывать. Но для того чтобы бизнес инвестировал и развивался, недостаточно лишь проектов или финансовых инструментов. Нужны прежде всего стабильность, правовая защита и понятные правила игры», — отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

Вместе с этим предприниматели отмечают, что ключевым фактором при принятии инвестиционных решений являются риски, связанные именно с войной (69%).

Отдельная часть исследования касалась участия частного сектора в публичных закупках. Недобросовестная конкуренция и проблемы с исполнением договоров оказывают существенное влияние на уровень доверия бизнеса и их желание участвовать в тендерах.

Большинство респондентов имеют штат наемных работников в количестве от 10 до 50 человек (36%) и от 50 до 250 человек (33,3%). Доля предприятий с численностью до 10 работников составляет 17,9%, в то время как компании с более чем 250 работниками составляют 12,8% среди участников исследования.

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Кроме того, 38,9% видят негативное влияние в экономической неопределенности, колебании национальной валюты и инфляции.

Препятствия

Наибольшими правовыми и регуляторными препятствиями, сдерживающими инвесторов, являются:

разрешительные процедуры (15,4%),

ограниченный доступ к правосудию (15,4%),

отсутствие эффективного страхования политических рисков (15,4%),

коррупция (7,7%)

и военные риски (7,7%).

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