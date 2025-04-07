Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика)

3
Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика)
Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика), freepik.com
Согласно исследованию, 60% иностранных инвесторов планируют привлекать в Украину инвестиции до 5 млн долларов США.
30% компаний готовы инвестировать значительно большие суммы — до 100 млн долларов США.
Совет бизнес-омбудсмена (Совет) презентовал отчет по результатам исследования «Украина в войне: трансформация бизнес-среды и перспективы инвестирования».
Участниками опроса Совета стали резиденты Польши, Германии, Канады, Великобритании, Швеции, Франции, Болгарии и Украины.
Более половины опрошенных компаний имеют иностранные инвестиции в уставном капитале или иностранные инвестиции, привлеченные иным образом (58,3%).
Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика)
«Устойчивость украинского бизнеса — это сигнал инвесторам: здесь стоит быть, стоит вкладывать. Но для того чтобы бизнес инвестировал и развивался, недостаточно лишь проектов или финансовых инструментов. Нужны прежде всего стабильность, правовая защита и понятные правила игры», — отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.
Вместе с этим предприниматели отмечают, что ключевым фактором при принятии инвестиционных решений являются риски, связанные именно с войной (69%).
Отдельная часть исследования касалась участия частного сектора в публичных закупках. Недобросовестная конкуренция и проблемы с исполнением договоров оказывают существенное влияние на уровень доверия бизнеса и их желание участвовать в тендерах.
Большинство респондентов имеют штат наемных работников в количестве от 10 до 50 человек (36%) и от 50 до 250 человек (33,3%). Доля предприятий с численностью до 10 работников составляет 17,9%, в то время как компании с более чем 250 работниками составляют 12,8% среди участников исследования.
Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика)

Самые актуальные вызовы для бизнеса на данный момент

Более 60% компаний готовы инвестировать в Украину, несмотря на войну (инфографика)
Кроме того, 38,9% видят негативное влияние в экономической неопределенности, колебании национальной валюты и инфляции.

Препятствия

Наибольшими правовыми и регуляторными препятствиями, сдерживающими инвесторов, являются:
  • разрешительные процедуры (15,4%),
  • ограниченный доступ к правосудию (15,4%),
  • отсутствие эффективного страхования политических рисков (15,4%),
  • коррупция (7,7%)
  • и военные риски (7,7%).
Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Выбрать депозит

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems