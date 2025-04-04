Правительство расширило полномочия Минцифры в отраслях робототехники, ИИ и нужд обороны — Finance.ua

Правительство расширило полномочия Минцифры в отраслях робототехники, ИИ и нужд обороны
Кабинет министров расширил полномочия Минцифры в области цифровых инноваций и технологий, робототехники, развития сферы искусственного интеллекта и развития полупроводниковых технологий.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Теперь предусмотрено, что ведомство обязано:
- содействовать развитию отрасли робототехники, полупроводниковых технологий, развитию отечественного производства робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности, технологий двойного и военного назначения;
- определять приоритетные направления развития и обеспечивать нормативно-правовое регулирование в соответствующих отраслях;
- организовывать предоставление финансовой поддержки предпринимателям, занимающимся разработкой и производством робототехники, беспилотных систем и других технологий для нужд обороны;
- организовывать и координировать испытания и исследования образцов, организовывать взаимодействие между предпринимателями-разработчиками робототехники, дронов и других технологий для обороны;
- создавать и поддерживать инфраструктуру для испытаний, тестирования и демонстрации образцов робототехники, дронов и других технологий для обороны
- организовывать обеспечение составляющих сектора безопасности и обороны робототехникой, дронами и другими технологиями, чтобы стимулировать эффективность боевого использования соответствующих технологий;
- содействовать развитию искусственного интеллекта в Украине;
- координировать в пределах своих полномочий проекты, связанные с технологиями искусственного интеллекта;
- осуществлять в пределах полномочий мероприятия по развитию и внедрению ИИ в государственном управлении
и т. д.
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