Правительство расширило полномочия Минцифры в отраслях робототехники, ИИ и нужд обороны — Finance.ua

Правительство расширило полномочия Минцифры в отраслях робототехники, ИИ и нужд обороны Сегодня 18:18

Правительство расширило полномочия Минцифры в отраслях робототехники, ИИ и нужд обороны

Кабинет министров расширил полномочия Минцифры в области цифровых инноваций и технологий, робототехники, развития сферы искусственного интеллекта и развития полупроводниковых технологий.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Теперь предусмотрено, что ведомство обязано:

содействовать развитию отрасли робототехники, полупроводниковых технологий, развитию отечественного производства робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в частности, технологий двойного и военного назначения;

определять приоритетные направления развития и обеспечивать нормативно-правовое регулирование в соответствующих отраслях;

организовывать предоставление финансовой поддержки предпринимателям, занимающимся разработкой и производством робототехники, беспилотных систем и других технологий для нужд обороны;

организовывать и координировать испытания и исследования образцов, организовывать взаимодействие между предпринимателями-разработчиками робототехники, дронов и других технологий для обороны;

Читайте также Минцифры запускает платформу цифровой Украины Digital StateUA

создавать и поддерживать инфраструктуру для испытаний, тестирования и демонстрации образцов робототехники, дронов и других технологий для обороны

организовывать обеспечение составляющих сектора безопасности и обороны робототехникой, дронами и другими технологиями, чтобы стимулировать эффективность боевого использования соответствующих технологий;

содействовать развитию искусственного интеллекта в Украине;

координировать в пределах своих полномочий проекты, связанные с технологиями искусственного интеллекта;

осуществлять в пределах полномочий мероприятия по развитию и внедрению ИИ в государственном управлении и т. д.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.