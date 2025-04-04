Минцифры запускает платформу цифровой Украины Digital StateUA — Finance.ua

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Минцифры запускает платформу цифровой Украины Digital StateUA

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Минцифры запускает платформу цифровой Украины Digital StateUA
Минцифры запускает платформу цифровой Украины Digital StateUA
Министерство цифровой трансформации презентовало Digital State UA — первую в Украине платформу, которая презентует цифровую экосистему Украины на глобальном уровне и демонстрирует, как украинские технологии, цифровые решения и инновации меняют страну.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Как говорится в релизе, таким образом правительство стремится продемонстрировать, как цифровые технологии, созданные и протестированные в условиях чрезвычайных вызовов, могут укреплять демократии, делать государственное управление прозрачным, эффективным и понятным гражданам.
«Мы запускаем портал Digital State UA, который на реальных кейсах будет транслировать, как цифровизация меняет Украину. Портал станет окном для глобального сообщества, объединит государственные инициативы, общественный и частный сектор, а также укрепит восприятие Украины как цифрового лидера Европы», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что будет содержать платформа

Платформа представляет достижения Украины в GovTech, IT и Tech на двух языках — английском и украинском.
Украина стала примером для многих стран в сфере цифровизации.
«Украина входит в пятерку мировых лидеров по индексу EGDI, демонстрируя значительный прогресс в цифровых услугах. Мы изменили коммуникацию между государством и гражданами, изучая опыт передовых цифровых стран и готовы поделиться наработками с миром. Речь идет не только о цифровых продуктах, но и о новом подходе к построению государства с открытым кодом и гибкими решениями по развитию технологического бизнеса. Украина сотрудничает с другими странами, передавая экспертизу и открывая код «Дії».
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Портал Digital State UA станет важным инструментом для продвижения цифрового бренда Украины и продвижения украинского GovTech, IT и технологического секторов на международных рынках, способствуя развитию бизнеса через новые инвестиции и партнерства", — отметила заместитель министра цифровой трансформации Украины по евроинтеграции Валерия Ионан.
Платформа Digital State UA не только освещает проекты Министерства цифровой трансформации, но и представляет весь украинский рынок GovTech, IT, Tech и показывает примеры сотрудничества государства, общественного и частного секторов. Так стремятся повысить интерес инвесторов и международных партнеров к сотрудничеству с украинскими компаниями, чтобы развивать и внедрять инновационные решения на глобальном рынке.
На платформе Digital State UA:
  • рассказывается миру о цифровой Украине — как построена наша экосистема, по каким инициативам складывается и как работает на национальном и региональном уровнях.
  • демонстрируются реальные кейсы — истории успеха украинских цифровых продуктов и сервисов, которые работают и меняют жизнь миллионов.
  • освещаются украинские GovTech- и IT-решения, имеющие потенциал к масштабированию на глобальных рынках.
  • размещаются международные и украинские исследования (например Brookings, World Bank).
  • публикуются экспертные колонки от представителей правительств, руководителей фондов, руководителей международных компаний, СЕО стартапов и лидеров цифровой трансформации — тех, кто уже сегодня формирует будущее технологий в Украине и мире.
К созданию материалов привлечены лидеры украинского технологического сектора, международные аналитические центры, общественные инициативы и медиа. Их публикации уже доступны на платформе. Digital State UA будет пополняться новостями благодаря сотрудничеству с IT Ukraine Association, GovTech Alliance of Ukraine, Global Government Technology Centre in Kyiv, Diia. City United, Scroll.media.
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«Digital State UA — платформа для правительств, стремящихся перенимать опыт цифровой трансформации Украины, для международного бизнеса и глобальных инвесторов, ищущих новые возможности в украинском IT-секторе, для стартапов и технологических компаний, которые хотят масштабировать инновации, а также для международных медиа и аналитических центров. миллионам граждан прозрачное и быстрое взаимодействие с государством, усиливая доверие, сокращая бюрократию и трансформируя государственные услуги в удобные сервисы», — отмечают в Минцифры.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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